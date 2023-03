The Last of Us 3: Das plant Naughty Dog derzeit

Schon lange wünschen sich Fans eine weitere Fortsetzung des Gaming-Hits. Spätestens mit dem Erfolg der Serienadaption sind diese Stimmen, samt Spekulationen zu The Last of Us 3 noch lauter geworden. In einem Interview hat sich Co-Präsident und Entwickler Neil Druckmann nun zu Naughty Dogs Plänen geäußert, hielt sich dabei doch noch etwas bedeckt.

Kommt The Last of Us 3?

Mit dem äußerst erfolgreichen Start der HBO-Serie wurden schnell Vermutungen laut, dass Naughty Dog bereits an einem dritten Teil von „The Last of Us“ arbeite. Die Gerüchte wurden von diversen Leaks zudem noch befeuert.

Bereits vor geraumer Zeit meinte Neil Druckmann, ein dritter Teil komme nur, wenn es eine gute Geschichte zu erzählen gibt. Nun nimmt er der aktuellen Gerüchteküche den Wind aus den Segeln.

Im Interview mit Kinda Funny deutet Druckmann (ab 32:20 im Video unten) an, dass Fans nicht allzu bald mit einer Fortsetzung rechnen können, jedoch schon am nächsten Projekt gearbeitet wird:

„Ich weiß, dass die Fans The Last of Us 3 wirklich wollen. Ich höre ständig davon. Ich kann nur sagen, dass wir bereits an unserem nächsten Projekt arbeiten. Die Entscheidung ist bereits gefallen.“

Woran arbeitet Naughty Dog derzeit?

Was genau hinter genanntem „nächsten Projekt“ steckt, verriet der Entwickler leider nicht.

„Ich kann nicht sagen, was es ist, aber das ist der Prozess, den wir durchlaufen haben. Wir haben viele verschiedene Dinge in Betracht gezogen und uns für das entschieden, was uns am meisten begeistert hat“

Ohnehin sehe sich das Entwicklerstudio in der Position, die Projekte nach Passion zu wählen und nicht, wie lukrativ diese erscheinen. Nur so sei gewährleistet, dass das Resultat auch wirklich gut wird.

„Am Ende eines jeden Projekts schauen wir uns bewusst viele unterschiedliche Projekte an. Manche sind vielleicht ein Sequel und dann gibt es einige völlig neue Ideen. Wir denken darüber nach: ‚Wo liegt unsere Leidenschaft?‘.“ „Wenn du das falsche Projekt auswählst und dann ausgebrannt bist, weil du nach zwei Jahren in einem vierjährigen Projekt nicht mehr die Leidenschaft dafür hast, bist du am Arsch. Das führt dazu, dass man alles nur mittelmäßig macht.“

Das heißt natürlich nicht, dass „The Last of Us 3“ gänzlich vom Tisch ist. Darüber hinaus wurde bereits vor einiger Zeit ein eigenständigen Multiplayer-Titel angekündigt, der in der Welt von TLOU angesiedelt ist.

Wie wir bereits wissen, gibt es zumindest für die Serie große und langfristige Pläne. Das verschafft dem Entwicklerstudio derweil Zeit, um vielleicht doch noch an Teil 3 des Erfolgs-Games zu arbeiten.