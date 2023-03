The Last of Us-Serie stellt erneut einen Rekord auf

Auch wenn es scheint, dass die Kritiken mit jeder weiteren Folge von The Last of Us lauter werden, so verbucht die HBO-Produktion doch weiterhin beeindruckende Zuschauerzahlen und bricht damit erneut sämtliche Rekorde.

The Last of Us erzielt Höchstwerte

Bereits die Auftaktfolge schlug ein, wie eine Bombe. Mit 4,7 Millionen Zuschauer*innen erzielt „The Last of Us“ nach House of the Dragon den zweitstärksten Serienstart in der Geschichte von HBO. Inzwischen haben sogar mehr als 18 Millionen Menschen die erste Folge gesehen.

Mit Ausstrahlung von Episode 2 konnte sogar ein Zuwachs von 22 Prozent verzeichnet werden. Da keine andere Drama-Serie aus dem Hause HBO einen derartigen Anstieg mit der zweiten Folge erzielt hat, stellte die Adaption des Gaming-Hits damit einen Rekord auf.

Laut der US-amerikanischen Nielsen-Streaming-Charts hat TLoU nach Veröffentlichung der vierten Episode eine Milliarde Streaming-Minuten überschritten. Heißt: In der Woche vom 30. Januar bis 5. Februar wurde die Serie 1,2 Milliarden Minuten gestreamt.

Übertroffen wurden diese Zahlen nur von Black Panther: Wakana Forever, „You People“ und „New Amsterdam“. Allerdings handelt es sich bei den ersten beiden um Filme und die Serie „New Amsterdam“ erreichte die 1,2 Milliarden Marke erst nach 76 Episoden.

Zudem beziehen sich diese Zahlen lediglich auf den US-amerikanischen Markt und auch nur auf die Einschaltquoten bei HBO und der Ausstrahlung beim dazugehörigen Streamingdienst HBO Max. Im weltweiten Vergleich und unter Berücksichtigung der Veröffentlichung bei Sky/WOW dürften diese Zahlen noch um ein Vielfaches übertroffen werden.

So geht es für The Last of Us weiter

Mittlerweile stehen nur noch zwei Folgen aus, bis das Ende der ersten Staffel von „The Last of Us“ erreicht ist. Wann genau Folge 8 und 9 zu sehen sind, könnt ihr unserem Episoden-Guide entnehmen.

Bereits bekannt ist auch, dass die Serie fortgesetzt wird und das wahrscheinlich sogar früher, als angenommen. Denn erst vor wenigen Tagen verriet Joel-Darsteller Pedro Pascal in einem Interview, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel noch in diesem Jahr beginnen könnten.