Mit Black Panther 2: Wakanda Forever kündigt sich das nächste Superheldenabenteuer aus dem Marvel Cinematic Universe bei Disney+ an. Das Sequel zum erfolgreichen und dreifach Oscar-prämierten Kinohit „Black Panther“ lief erst vor wenigen Monaten in den Kinos an. Hier könnt ihr unsere Filmkritik nachlesen. Wir sagen euch, ab wann ihr den Kinofilm kostenlos bei Disney+ sehen könnt.

Black Panther 2: Wakanda Forever ab sofort bei Disney+

Der neue Marvel-Film „Black Panther 2: Wakanda Forever“ steht bereits ab dem 1. Februar 2023 auf Disney+ auf Abruf zur Verfügung – nicht einmal drei Monate nach dem Kinostart.

Damit knüpft Marvel an die Tradition der früheren Filme wie „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ oder „Shang-Chi“ an, die rund 70 bis 90 Tage nach dem Kinostart auf dem hauseigenen Streamingdienst veröffentlicht werden.

Worum geht es in Black Panther 2?

#WakandaForever! Das „Black Panther“-Sequel schlägt nach dem überraschenden Tod des Hauptdarstellers Chadwick Boseman aka Black Panther ein neues Kapitel in Wakanda auf.

Der Tod von König T’Chala (auch im MCU) hinterlässt eine gewaltige Lücke. Die ganze Nation gerät nach dem Verlust ihres Helden ins Wanken. Das nutzen düstere Mächte aus, um das Land und sein Volk anzugreifen.

Nun liegt es an Königin Ramonda (Angela Bassett), gemeinsam mit M’Baku (Winston Duke), General Okoye (Danai Gurira) und den Dora Milaje (Florence Kasumba) vor den außenstehenden Mächten zu schützen. Die Kriegerin Nakia (Lupita Nyong’o) und Everett Ross (Martin Freeman) unterstützen die Anführer des Landes, gemeinsam einen neuen Weg für Wakanda zu finden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Schließlich braucht es einen neuen Black Panther, der das Land mit Hilfe der Avengers beschützen kann: Die Wahl fällt auf Shuri (Letitia Wright), die Schwester von T’Chala, die ähnliche heroische Werte wie T’Chala für ihre Heimat Wakanda aufweist und nun als erster weiblicher Black Panther in das schwarze Kostüm schlüpft – ganz so wie in den Comics auch!

Zu den Neuzugängen gehört Tenoch Huerta als Prinz Namor, Anführer der verborgenen Unterwassernation Atlantis. Mit Dominique Thorne als Riri Williams aka Ironheart wird zusätzlich eine neue Superheldin ins MCU eingeführt, die zunächst Wakanda im Kampf gegen die Gegner aushelfen wird, bevor sie als weiblicher Iron Man ihre eigene Serie 2023 bei Disney+ erhält!

Was es mit der Post Credit-Szene am Ende von Black Panther 2 aus sich hat, erläutern wir im folgenden Marvel-Special.

Black Panther 2 im Kino und auf Blu-ray

„Black Panther 2: Wakanda Forever“ erneut von Regisseur Ryan Coogler, der auch das Drehbuch verfasste, spielte mehr als 842 Millionen US-Dollar weltweit in den Kinos ein. Jedoch blieb das Sequel hinter dem großen Erfolg des ersten Films, der insgesamt 1,35 Milliarden US-Dollar einspielen konnte und unter den Top 5 der erfolgreichsten Filme des Jahres 2018 zu finden ist.

Ein Heimkinostart von „Black Panther 2: Wakanda Forever“ steht übrigens auch schon fest: Fans dürfen sich auf einen Release-Termin der DVD und Blu-ray am 2. März 2023 etwa bei Amazon freuen.

Was wir vom MCU im neuen Jahr 2023 erwarten dürfen

Mit Ant-Man And The Wasp: Quantumania kündigt sich bereits am 15. Februar 2023 das nächste Superheldenabenteuer in den Kinos an und zeigt Scott Lang alias Ant-Man (Paul Rudd), Hope van Dyne alias Wasp (Evangeline Lilly) im Kampf gegen den neuen Superschurken Kang (gespielt von Jonathan Majors) im MCU. Weiter geht es mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 am 3. Mai 2023 und zwei weiteren Filmen in den Kinos.

Welche neue MCU-Serie gibt es bei Disney+? Beim Streaminganbiete kündigen sich für dieses Jahr weitere Marvel-Serie an. Den Anfang macht Secret Invasion mit Samuel L. Jackson, gefolgt von Staffel 2 von Loki und die bereits erwähnte Ironheart. Konkrete Termine folgen noch.