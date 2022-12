Marvels Guardians of the Galaxy 3: Erster Trailer stellt neuen Gegenspieler Adam Warlock vor

Sie sind zurück: Die abgefahrenen Superhelden im Marvel-Weltraumspaß Guardians of the Galaxy 3. Im ersten Trailer von Regisseur James Gunn gibt es sehr zur Freude der vielen Fans noch einmal ein Wiedersehen mit den beliebten Helden um Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt), Nebula (Karen Gillan), Gamora (Zoe Saldana), Drax, der Zerstörer (Dave Bautista), Groot (Stimme von Vin Diesel) und Rocket (Stimme von Bradley Cooper). Kinostart ist im Frühjahr 2023.

Während der bunte Haufen eine Menge neuer Abenteuer zu bestehen hat und dabei mal wieder das ein oder andere Mal in Schwierigkeiten kommt, kündigt sich neuer Ärger an: Der aus den Marvel-Comics bekannte Oberschurke Adam Warlock, dargestellt vom einstigen „Maze Runner“-Helden Will Poulter feiert sein Debüt im MCU.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Erste Story-Details: So geht die Reise der Guardians zu Ende

„Guardians of the Galaxy 3“ bildet den Abschluss der Film-Trilogie um Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt) und seine bunte Crew. Über die Handlung selbst wird aber noch nicht viel verraten.

Die Story soll sich neben Adams Erscheinen auch um Gamoras Vergangenheit drehen, die erst durch die Zeitreise in „Avengers 4“ auf Peter Lord trifft. Die bekannte Marvel-Figur Adam Warlock wurde von Stan Lee und Jack Kirby in den 1960er-Jahren als einer der mächtigsten Gegenspieler in den Fantastic Four-Comics ins Marvel Universum eingeführt.

In den Comics wurde er von Wissenschaftlern der Enclave erschaffen mit dem Ziel das perfekte Wesen zu kreieren. Adam Warlock ist Besitzer eines Infinity Steines, den Seelenstein. Nachdem jedoch im MCU der Kampf gegen Thanos bereits beendet wurde, bleibt der Grund für sein Auftreten im Film unklar. Sein Erscheinen wurde bereits in einer Post-Credit-Szene von Guardians of the Galaxy 2 angedeutet.

Marvel-Weihnachtsspecial bei Disney+ und neues Game

Um die lange Wartezeit auf den Kinostart im Frühjahr 2023 ein wenig zu versüßen, kündigt Marvel ein Weihnachtsspecial unter dem Titel The Guardians of the Galaxy Holiday Special bei Disney+ an.

Derweil dürfen sich Marvel-Fans auf ein neues Videospiel zur Reihe freuen: Marvel’s Guardians of the Galaxy ist seit diesem Herbst für die PS5 und Xbox Series S/X sowie PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen