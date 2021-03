Wer hat sich nicht schon einmal gefragt, was Publikumsliebling Groot eigentlich so zu sagen hat? Richtig, der sprechende Baum aus Guardians of the Galaxy ist schwer zu verstehen, gehört man nicht dem ungewöhnlichen Superhelden-Team unter der Leitung von Star-Lord aus den Marvel-Filmen an. Alles, was Fans bislang (in unterschiedlichen Tonlagen) gehört haben, ist: „I am Groot!“.

Nun sorgt ein Fan für Abhilfe und entwickelt ein Übersetzungsprogramm, das aus den unterschiedlichen Äußerungen von Groot den richtigen Text abliefert. Niemand Geringeres als Regisseur James Gunn hat das Produkt eines eingehenden Tests unterzogen und ein durchweg positives Ergebnis gezogen: Das Ding funktioniert tatsächlich! Gezeigt werden verschiedene Szenen aus „Avengers: Infinity War“.

This video is going around with the “actual” translations of Groot lines from the script (which, yes, I always have). The last one “Dad” is correct (because I’ve shared this before). The others are close, good guesses, but not exact. Still good work! pic.twitter.com/CX532X4vPk — James Gunn (@JamesGunn) March 22, 2021

Groot-Sprecher Vin Diesel erhielt eigenes Drehbuch

Regisseur James Gunn verrät bei der Gelegenheit noch einmal ein offenes Geheimnis den Fans: Groot-Sprecher Vin Diesel hatte sein eigenes Skript zu den Filmen erhalten, das eine Übersetzung des Regisseurs und Autors beinhaltet, was etwa Baby Groot tatsächlich sagt oder meint, um die richtige Tonlage und Intensität für „I am Groot!“ umsetzen zu können.

Yes Vin has his own script with what Groot is saying. He works really hard at getting the meaning of each line as well as he can. https://t.co/6p3m851QN7 — James Gunn (@JamesGunn) March 22, 2021

Guardians of the Galaxy 3 und Groot Spin-off auf Disney+

Im Jahr 2014 eroberten die „Guardians of the Galaxy“ erstmals die Kinos und wurden zum weltweiten Publikumshit. Mit über 773 Millionen Dollar gehören sie zu den erfolgreichsten Filmen im Marvel Cinematic Universe. Das humorvolle und unkonventionelle Helden-Team aus Menschen, Aliens, Waschbär und einem Baum eroberte die Herzen der Zuschauer im Sturm, was auch an der Umsetzung von Regisseur James Gunn liegt. Der zweite Film „Guardians of the Galaxy 2“ konnte den enormen Erfolg mit über 860 Mio. Dollar sogar noch übertreffen. Zuletzt waren die galaktischen Helden in „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ zu sehen.

Mehr von Groot und Co. bekommen wir hoffentlich bald in Guardians of the Galaxy 3 zu sehen. Derzeit befindet sich die Produktion aber noch in Arbeit und soll frühestens 2023 in die Kinos kommen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es erste Trailer und mehr gibt.

Zudem wurde ein Spin-off mit Groot sowie ein Weihnachtsspecial für Ende 2022 auf Disney+ angekündigt. Um die lange Wartezeit ein wenig zu verkürzen, hier noch einmal den süßen Clip von Baby Groot im Blumentopf: