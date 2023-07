The Marvels: Neuer Trailer zum Superheldinnen-Trio veröffentlicht

Noch in diesem Jahr erscheint The Marvels im Kino. Vor wenigen Stunden veröffentlichte Marvel einen neuen Trailer zum actionreichen Abenteuer des ersten komplett weiblichen MCU-Teams.

Team-ups sind im Marvel Cinematic Universe ja nichts neues. Ein Trio, rein aus Heldinnen bestehend, jedoch schon.

The Marvels: 3 Heldinnen und süße Kätzchen

Wenn auch eher unfreiwillig, müssen sich Captain Marvel (Brie Larson), Ms. Marvel (Iman Vellani) und Photon (Teyonah Parris) diesmal zusammentun, um gegen eine Invasion der außerirdischen Skrulls zu kämpfen.

Eigentlich stammen Carol Danvers, Kamala Khan und Monica Rambeau aus unterschiedlichen Dimensionen. Wegen eines Wurmloch im Multiverse tauschen die Heldinnen die Plätze, sobald sie ihre Kräfte einsetzen.

Unterstützt wird das Trio von Nick Fury (Samuel L. Jackson) und einer ganzen Schar Katzen – allen voran Flerke Goose, der schon in „Captain Marvel“ für einige Lacher sorgte.

Gemeinsam muss das zweckmäßige Team nun gegen die Kree-Revolutionärin Dar-Benn (Zawe Ashton) und ihre Schergen vorgehen, die für das Wurmloch verantwortlich scheinen und gleich mehrere Planeten angreifen.

Wann kommt The Marvels ins Kino?

Nachdem der Kinostart viermal verschoben wurde, soll es hierzulande am 8. November 2023 endlich soweit sein. Damit reiht sich „The Marvels“ noch in Phase 5 der Multiverse-Saga, die bis Mitte 2024 dauern soll, ehe Phase 6 eingeläutet wird.

Jedoch steht die Qualität der Marvel-Produktionen derzeit stark in der Kritik. So setze man mit der Flut an Filmen und Serien mehr auf Quantität statt Qualität, was sich auch an den Zahlen der globalen Kinokassen zeigt.

So erzielte beispielsweise Ant-Man and the Wasp: Quantumania nach dem Kinostart im Februar dieses Jahres beispielsweise weniger als 500 Millionen US-Dollar, was für einen MCU-Film ungewöhnlich wenig ist.

Viele Fans dürften sich jedoch über den regelmäßigen Nachschub ihrer liebsten Superheldinnen und -helden freuen. Und genau darauf setzen die Verantwortlichen wohl.

Wie seht ihr das? Hat die Qualität von Marvel-Produktionen nachgelassen oder freut ihr euch einfach auf die neuen Filme und Serien? Meinungen dürfen gern in die Kommentare.