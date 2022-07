Am vergangenen Wochenende enthüllte Marvel Studios einen detaillierten Ausblick auf die Zukunft des MCU. Genauer stellte das Unternehmen die kommenden Phasen 5 und 6 der sogenannten Multiverse Saga vor. Während erstere bereits komplett vorgestellt wurde, sind zu letzterer noch nicht viele Details bekannt.

Phase 6 schließt die Multiverse Saga im großen Stil ab

Das soll jedoch nicht bedeuten, dass die bisherigen Informationen uninteressant wären – ganz im Gegenteil. Eine der ersten Auskopplungen der 6. Phase des Marvel Cinematic Universe wird ein Film sein, auf den Fans bereits seit einiger Zeit warten: Das Kino-Comeback der Fantastic Four!

Zudem kündigte Marvel Studios die nächsten beiden Mega-Events rund um die mächtigsten Helden der Welt an. Über sechs Jahre nach Avengers: Endgame müssen sich Captain Marvel & Co. erneut verbünden, um eine neue Bedrohung zurückzuschlagen. Hierbei handelt es sich um Kang den Eroberer, gegen den sie in Avengers: The Kang Dynasty und Avengers: Secret Wars kämpfen müssen.

Von diesen Projekten abgesehen, lassen sich die Verantwortlichen rund um MCU-Mastermind Kevin Feige allerdings noch nicht allzu sehr in die Karten schauen. Insgesamt wird Phase 6 aus elf Produktionen bestehen, die zwischen Herbst 2024 und November 2025 veröffentlicht werden sollen.

Hier eine kleine Übersicht der voraussichtlichen Startdaten:

Herbst 2024: ?

? 8. November 2024: „Fantastic Four“

„Fantastic Four“ Herbst 2024: ?

? Winter 2024: ?

? Winter 2025: ?

? Frühling 2025: ?

? Frühling 2025: ?

? 2. Mai 2025: „Avengers: The Kang Dynasty“

„Avengers: The Kang Dynasty“ Sommer 2025: ?

? Sommer 2025: ?

? 7. November 2025: „Avengers: Secret Wars“

In den Comics war „Secret Wars“ ein waschechtes Mega-Event! © Marvel Comics

Noch ist zwar unbekannt, auf welche MCU-Filme und -Serien sich Fans an den offenen Startdaten freuen dürfen, doch das könnte sich schon bald ändern. Vom 9.-11. September 2022 findet die D23 Expo 2022 statt. Im Rahmen dieser Messe hatte Marvel in den letzten Jahren bereits öfter große Projekte enthüllt.