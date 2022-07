Nachdem Marvel Studios bereits im Juli 2019 ein MCU-Reboot der Fantastic Four ankündigte, wurde es anschließend still um das Projekt. Das dürfte sich bald jedoch wieder ändern, denn im Rahmen der San Diego Comic-Con 2022 enthüllte das Unternehmen endlich den Kinostart des Films.

MCU-Fantastic Four Kinostart für November 2024 angesetzt

Die Neuauflage von Marvels First Family wird als Teil der Phase 6 des Kino- und Serienuniversums starten und gehört zu den ersten Projekten, die wir aus diesem Segment des Franchise sehen werden. Starten soll der potentielle Blockbuster voraussichtlich am 8. November 2024 in den weltweiten Kinos.

Weitere Informationen zur Comic-Adaption sind gegenwärtig allerdings noch Mangelware. Mit Jon Watts wurde zwar vor einiger Zeit ein Regisseur verkündet, der als Macher der Spider-Man: Homecoming-Trilogie über reichlich Marvel Cinematic Universe-Erfahrung verfügt, allerdings verließ der Filmemacher im April diesen Jahres die „Fantastic Four“-Produktion. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

Zudem ist derzeit noch unbekannt, welche Schauspieler*innen wir in den ikonischen Rollen sehen werden. Mit John Krasinksi hat Mister Fantastic in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ zwar offiziell sein MCU-Debüt gefeiert, allerdings ist noch unklar, ob er die Figur auch im kommenden „Fantastic Four“-Kinofilm spielen wird.

Von diesen Unklarheiten einmal abgesehen, dürfte Marvels dienstältestes Superhelden-Team jedoch eine entscheidende Rolle in der Multiverse Saga spielen, wie die Phasen 4-6 nun offiziell genannt werden. Mit Kang der Eroberer wurde außerdem der nächste große MCU-Bösewicht offiziell bestätigt und diese Figur geriet in den Comics bereits mehrfach mit den F4 aneinander. Ein perfect match also.

Die Fantastic Four in den Comics © Marvel Comics

Nähere Details zum neuen „Fantastic Four“-Kinofilm könnten uns womöglich schon in einigen Wochen erreichen. The DisInsider Show möchte erfahren haben, dass Marvel Studios im Rahmen der D23 Expo 2022 (9.-11. September 2022) den Cast des MCU-Streifens ankündigen will. Dies erscheint nicht gänzlich unrealistisch, da das Unternehmen die Messe bereits öfter für große Ankündigungen nutzte.