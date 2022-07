Mit Avengers: Endgame gipfelte die Infinity Saga in ihrem großen Finale, ehe sie mit „Spider-Man: Far From Home“ abgeschlossen wurde. Seit dem Start von Phase 4 des MCU fragen sich viele Fans, welchen Namen die nächste Film-/Seriensaga tragen wird und nun haben wir die Antwort: The Multiverse Saga.

The Multiverse Saga endet mit Avengers-Event

Die Bombe ließ Marvel Studios-Boss Kevin Feige im Rahmen der San Diego Comic-Con 2022 platzen. Nachdem er bereits vor einiger Zeit versprochen hatte, bald würden Fans verstehen, worauf die aktuellen MCU-Auskopplungen hinauslaufen würden, ließ er seinen Worten nun Taten folgen.

Nicht nur das, er gab uns darüber hinaus einen Ausblick auf die komplette Phase 5 sowie verschiedene Filme der daran anschließenden Phase 6 des Marvel Cinematic Universe. Hierzu zählen einige Projekte, auf die Fans bereits seit längerer Zeit warten, etwa ein neuer Blade- und Fantastic Four-Film.

Das größte Highlight dürfte für viele jedoch die Ankündigung der nächsten zwei Avengers-Kinofilme sein, die beide 2025 starten sollen. Mit Avengers: The Kang Dynasty und Avengers: Secret Wars wird Marvel Studios nicht nur Phase 6, sondern auch die Multiverse Saga des MCU offiziell abschließen.

Nachdem zuletzt immer mehr Stimmen laut wurden, das Unternehmen würde mit seiner Phase 4 auf kein Ziel zusteuern, gibt es nun also einen offiziellen Fahrplan. Einen ersten Einblick ins MCU-Multiversum haben wir bisher bereits in „WandaVision“, „Loki“, „What If…?“, „Spider-Man: No Way Home“ und zuletzt „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ erhalten. Doch dies dürfte erst der Anfang gewesen sein.

Kang der Eroberer ist ein Feind der Avengers und Fantastic Four © Marvel Comics

Des Weiteren bestätigt diese Ankündigung auch den nächsten großen Bösewicht im MCU: Kang der Eroberer, der in den Comics vor allem als Zeitreisender bekannt ist und bereits im Staffelfinale von Loki angeteast wurde. Eine durchaus passende Wahl für den Big Bad der Multiverse Saga.