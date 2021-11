Das Marvel Cinematic Universe wird demnächst um eine weitere neue Superheldin bereichert: Im Rahmen des Disney+ Days kündigt Marvel den baldigen Start der neuen Serie Ms. Marvel an. Geplant ist mit einer Premiere im Laufe des nächsten Jahres auf Disney Plus, wo die junge Heldin den erfolgreichen Marvel-Serie „WandaVision“ und „Loki“ sowie der in Kürze anlaufenden „Hawkeye“-Serie folgen wird. Wir haben alle bislang bekannten Informationen zur Besetzung und erste Story-Details zusammengefasst – abgerundet mit ersten Trailern.

Wann geht die neue MCU-Serie „Ms. Marvel“ auf Disney Plus an den Start? Marvel kündigt im Rahmen des Disney+ Days einen Starttermin von Ms. Marvel im Sommer 2022 auf dem Streamingdienst an. Ein konkreter Termin folgt noch.

Erste Story-Details: Wer ist Ms. Marvel?

Worum geht es in der neuen MCU-Serie? In den Comics tritt Kamala Khan die Nachfolge von Carol Danvers aka Captain Marvel an, die mit den Avengers zahlreiche Schurken bekämpft. Die 16-jährige US-Amerikanerin pakistanischer Abstammung bewundert Carol Danvers als Superheldin und wünscht sich, eines Tages ebenso schön und stark zu sein. Als sich die Gelegenheit bietet, wird sie selbst zur Superheldin. Damit wird die neue Marvel-Serie eine direkte Verbindung zu den Captain Marvel-Filmen mit Brie Larson knüpfen.

Im Videospiel Avengers wurde die Figur der Kamala Khan aka Ms. Marvel bereits als neuer spielbarer Charakter eingeführt:

Marvel’s Avengers: Kamala Khan stößt als spielbarer Charakter dazu

Erste Besetzung zur neuen Serie Ms. Marvel

Die Hauptrolle in der neuen Marvel-Serie übernimmt die bislang noch wenig bekannte Newcomerin Iman Vellani als Kamala Khan aka Ms. Marvel. Da die Serie eine direkte Verbindung zu den Captain Marvel-Filmen darstellt, wird auch ein Cameo-Auftritt von Brie Larson als Carol Danvers erwartet, bestätigt ist das aber noch nicht.

Die erste Besetzung von Ms. Marvel sieht wie folgt aus:

Iman Vellani als Kamala Khan aka Ms. Marvel

Aramis Knight als Kareem aka Red Dagger

Saagar Shaikh als Amir Khan, Kamalas älterer Bruder

Rish Shah als Kamran

Matt Lintz als Bruno Carrelli, Kamalas bester Freund

Zenobia Shroff als Muneeba Khan, Kamalas Mutter

Mohan Kapur als Yusuf Khan, Kamalas Vater

Ms Marvel in den Comics © Marvel

Erste Trailer zur neuen MCU-Serie Ms. Marvel auf Disney Plus

Die Serie umfasst sechs Episoden und wird von Bisha K. Ali gemeinsam mit Marvel-Chef Kevin Feige entwickelt. „Ms. Marvel“ wird im Laufe des Sommers 2022 auf Disney Plus an den Start gehen, ein genauer Release-Termin wird aber noch bekannt gegeben. Zudem soll die neue Superheldin künftig auch in den neuen MCU-Filmen mitspielen – wie einige andere neue MCU-Helden auch.

Im Rahmen des Disney+ Days wurde ein erster exklusiver Blick auf die neue Serie „Ms. Marvel“ geworfen, den ihr hier sehen könnt:

In diesem Behind-the-Scenes-Video stellen die Macher die neue Superheldin Ms. Marvel vor: