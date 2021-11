Disney Plus stellt neue Filme und Serien für Dezember und 2022 vor

Disney nutzt den heutigen Feiertag Disney+ Day als Jubiläum des eigenen Streamingdienstes, um neuen Content für 2022 anzukündigen. Bereits heute gehen rund 15 neue Filme und Serien auf Disney+ an den Start, wie etwa der neue Marvel-Film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, das Disney-Abenteuer Jungle Cruise, die Serie Dopesick mit Michael Keaton bis hin zu den beliebten Märchenfilmen „Verwünscht“ aus dem Jahr 2007 mit Amy Adams und Patrick Dempsey und eine neue Kurzfilmreihe „Olaf präsentiert“ des Filmhits „Die Eiskönigin“.

Alle weiteren Highlights am Disney+ Day einschließlich eines Star Wars-Specials zu Bob Fett haben wir hier für euch zusammengefasst:

Doch das ist noch lange nicht alles: Disney kündigt zudem eine Fülle an kommenden Neuerscheinungen für Dezember und darüber hinaus an. So wird etwa bis Weihnachten jede Woche eine neue Serie oder Film starten. Den Anfang macht die neue Marvel-Serie Hawkeye am 24. November, Ridley Scotts Historiendrama „The Last Duel“ mit Matt Damon als Ritter am 1. Dezember.

Hinzu kommt „Der große Sprung“ mit Scott Foley am 1. Dezember, eine Neuauflage der Familien-Sitcom „Wunderbare Jahre“ am 22. Dezember sowie das zauberhafte animierte Weihnachts-Musical „Encanto“ am 24. Dezember.

Disney Plus: Ausblick auf neue Filme und Serien für 2022

Zusätzlich bestätigt Disney Plus eine Reihe neue internationale Produktionen, die im nächsten Jahr exklusiv das Angebot des Streamingdienstes bereichern sollen. Highlights sind die neue MCU-Serie Ms. Marvel, die neue Serie Star Wars: Andor mit Diego Luna als Prequel zum Film „Rogue One“, sowie Disneys „Pinocchio“ mit Tom Hanks im Sommer 2022 exklusiv auf Disney Plus.

Weitere neue Produktionen für 2022 sind:

Spanische Dramaserie „ Balenciaga “

“ Britische Abenteuerserie „ Nautilus “ nach Jules Verne s Klassiker „20.000 Meilen unter dem Meer“ über die Anfänge des legendären Kapitän Nemo mit Shazad Latif („Star Trek: Discovery“).

“ nach s Klassiker „20.000 Meilen unter dem Meer“ über die Anfänge des legendären Kapitän Nemo mit („Star Trek: Discovery“). Britische Action-Komödie „Wedding Season“ mit Rosa Salazar („Alita: Battle Angel“) und Gavin Drea („Valhalla“)

(„Alita: Battle Angel“) und Gavin Drea („Valhalla“) Spanischer Polizeithriller „ Antidisturbios “

“ Dystopisches Drama „ Anna “

“ „Pam & Tommy“ mit Lily James und Sebastian Stan

„Pistol“ von Danny Boyle („Trainspotting“)

(„Trainspotting“) Dokumentarfilm „ The Reason I Jump “

“ Doku-Serie „Welcome to Wrexham“ von Ryan Reynolds und Rob McElhenney

und Rob McElhenney US-Serie „The Good Fight“ (Staffeln 1-5)

(Staffeln 1-5) „A Million Little Things“ (Staffel 1-3)

