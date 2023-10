Sony löscht Hinweise auf KotoR-Remake: Was passiert hier gerade?

Wo bleibt das Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic? Die Fangemeinde flippte förmlich aus, als Sony während eines PlayStation Showcases in 2021 ein Remake des beliebten Sternenabenteuers angekündigt hatte. Doch es gibt weiterhin große Schwierigkeiten mit dem Titel.

Schon in 2022 kam es zu Problemen und jetzt ist der Community etwas Bemerkenswertes aufgefallen. Sony hat den offiziellen Teaser-Trailer von Star Wars: Knights of the Old Republic vom PlayStation-Youtube-Kanal gelöscht.

Und obendrein wurden diverse Tweets entfernt, die das Spiel im Vorfeld beworben hatte. Was ist hier los? Was passiert hier gerade?

Via Reddit und dem Subreddit Gaming Leaks and Rumors erreichte uns die Nachricht, dass der Teaser-Trailer entfernt wurde. Daraufhin fiel Twitter-User Crusader3456 auf, dass es auf X (ehemals Twitter) ähnlich aussieht. Alle zugehörigen Tweets wurden entfernt.

Was das zu bedeuten hat, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Könnte es sein, dass das KotoR-Remake bereits eingestellt wurde?

Star Wars: Knights of the Old Republic in der Krise

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass es nicht sonderlich gut um das Remake steht. Es kam zu Problemen bei der Entwicklung und großen Einschränkungen des Budgets seitens Embracer, die als Mutterkonzern über dem texanischen Unternehmen Aspyr Media wachten.

Tatsächlich sollte das Spiel als PS5-exklusiver Titel veröffentlicht werden. Es handelt sich hierbei um diesen Trailer:

Via Bloomberg wissen wir, dass es Aspy Media in 2022 nicht geschafft hat, eine akzeptable Demo zu konstruieren, die den Ansprüchen der Geldgeber genügt hat. Daraufhin haben viele das Projekt verlassen und das Projekt ging an Saber Interactive in Europa.

Es bleibt nun abzuwarten, ob das ambitionierte Projekt unter Embracer erfolgreich in die Tat umgesetzt werden kann.

Update vom 2. Oktober 2023: Es gibt neue Entwicklungen im KotoR-Fall. Ein Sony-Repräsentant hat gegenüber Kotaku verraten, dass der Trailer aus der Liste genommen werden musste, da es zu Lizenzproblemen gekommen sei.

Hierbei handelt es sich um ein „Star Wars“-Thema, das im Trailer zu hören ist. Die Rechte dieses Musikstücks unterliegen Disney.

„Im Rahmen unserer normalen Geschäftstätigkeit entfernen wir Vermögenswerte mit lizenzierter Musik, wenn die Lizenzen ablaufen.“

Es bleibt nur die Frage, warum die Lizenzen nicht verlängert wurden, wenn sich die Entwicklung von offizieller Seite aus immer noch im vollen Gange befindet? Das prekäre Thema KotoR-Remake bleibt weiterhin spannend.