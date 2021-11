Star Wars Obi-Wan: 1. Trailer zur Serie schon heute?

Im September 2021 wurden die Dreharbeiten zur kommenden Realfilmserie Star Wars: Obi-Wan erfolgreich zum Abschluss gebracht. Und heute könnte schon der 1. Teaser-Trailer auf uns warten. Aber ist das überhaupt möglich? Am heutigen Morgen gelangen die ersten Artworks ins Netz.

Obi-Wan-Serie: Erste Bilder zeigen Obi-Wan auf Tatooine und Darth Vader-Kampf – Artworks

Die ersten Infohappen sind also bereits unterwegs in den Weiten des Internets. Denn heute findet der Disney Day statt. Und so wurden nicht nur ein paar Artworks im Vorfeld geleakt, obendrein wurde entsprechendes Bildmaterial gesichtet, das Bilder zur Serie enthalten soll.

Disney hat allerdings schnell reagiert und alle Clips wieder offline genommen, die auf YouTube kursierten.

So oder so heißt das dann wohl, dass wir schon in Bälde von offizieller Seite aus das erste Bildmaterial zu Gesicht bekommen. Wird es ein kleiner Teaser oder gleich ein ganzer Trailer? Die Pläne von Disney sind noch ein Geheimnis.

Was ist Star Wars: Obi Wan Kenobi?

Star Wars wird ständig erweitert. Nachdem Disney Plus mit dem hauseigenen Streamingdienst an den Start gegangen ist, durfte sich die weltweite Sci-Fi-Community über das Debüt einer erste Realfilmserie freuen, die im Universum von Star Wars spielt.

Doch es sollte nicht bei The Mandalorian bleiben. Neben The Book of Boba Fett, die am 29. Dezember 2021 auf Disney Plus durchstartet, folgen weitere Serien wie Star Wars: Andor, Star Wars: Ahsoka und Star Wars: Obi-Wan.

In der Realfilmserie zum Hauptcharakter Obi-Wan Kenobi werden wir mehr über den ehemaligen Jedi-Meister erfahren, der nach dem Fall der Galaktischen Republik sein Dasein als Wüsteneremit fristet. Doch das hat seine Gründe, denn auf Tatooine wacht er im Geheimen über Luke Skywalker, dem Sohn von Anakin Skywalker, seinem ehemaligen Schüler, Freund und Bruder im Geiste.

Wir werden also mehr über die Zeit zwischen Episode 3 und 4 erfahren. Was geschah nach dem Fall der Republik? Was hat Obi-Wan in der Zeit alles erlebt? Es ist bereits bekannt, dass die imperialen Inquisitoren eine Rolle spielen werden. Und der Cast ist zum Großteil ebenfalls bekannt.

Welche Schauspieler*innen sind an Bord?

So ist Hayden Christensen ein Teil des Casts, er wird in seiner Paraderolle als Darth Vader zurückkehren. Den weiteren Cast lest ihr hier:

Joel Edgerton spielt Owen Lars

Bonnie Piesse (Beru Lars)

Sung Kang (Inquisitor: Fünfter Bruder, Gerücht)

Vivien Lyra Blair (Leia Organa, Gerücht)

Temuera Morrison (Commander Cody, Gerücht)

Maya Erskine

Rupert Friend

Moses Ingram

Kumail Nanjiani

Indira Varma

O’Shea Jackson Jr.

Simone Kessell

Benny Safdie