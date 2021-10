Hayden Christensen feiert Comeback in Ahsoka-Serie! Als Darth Vader oder Anakin Skywalker?

Fan-Favorit Ahsoka Tano bekommt eine eigene Serie auf Disney Plus: „Ahsoka“. Nachdem sie in Star Wars The Clone Wars und Star Wars Rebels einen Weg in die Herzen der „Star Wars“-Fans fand, schafft sie es jetzt auf die große VoD-Streaming-Leinwand innerhalb einer Realfilmserie.

Und eine ganz eigene Story rund um „Ahsoka“ bedeutet mehr, als man es im ersten Moment erahnen könnte. Denn wie wir bereits wissen, ist Lars Mikkelsen („Kira“, „Headhunter“) im Gespräch, die Rolle von Großadmiral Thrawn zu verkörpern. Und das heißt, dass wir – wie es in „The Mandalorian“ bereits angedeutet wurde – das erste Mal einen weiteren Fan-Favoriten in einer Realfilmserie zu Gesicht bekommen könnten.

Hayden Christensen spielt in Ahsoka mit!

Doch nicht nur das. In Stein gemeißelt ist nun ebenfalls, dass Hayden Christensen für die Ahoska-Serie zurückkehrt.

Disney Plus hatte bereits bestätigt, dass Christensen in der Obi-Wan-Serie mitspielen würde, wo er sicher einmal mehr in seiner Rolle als ikonischer Oberschurke Darth Vader zu sehen sein wird. Das passt zeitlich perfekt, da die Serie zwischen Episode 3 und 4 spielt. Doch Disney geht noch einen Schritt weiter!

Das Branchenmagazin The Hollywood Reporter durfte jetzt exklusiv bestätigen, dass Hayden Christensen in der Serie „Ahsoka“ mitspielen wird. Kehrt Darth Vader also auch hier zurück?

Letzteres ist nun die Frage, die offen im Raum steht. Allerdings ist sie nicht ganz so simpel zu beantworten wie die Tatsache, dass Christensen an Bord ist.

Was spricht für und gegen Darth Vaders Rückkehr in „Ahsoka“?

Ahsoka wird im selben Zeitraum spielen wie The Mandalorian (9 NSY und danach). Diese beiden Serien bilden mit Rangers of the New Republic ein großes Ganzes. Sie handeln also alle mehr oder weniger parallel oder besser gesagt in unmittelbarer Abfolge zueinander. Das ist eine der wenigen Tatsachen, die wir bereits über die Ahsoka-Serie wissen.

Und das bietet an sich keine großen Handlungsspielraum, Darth Vader zurückkehren zu lassen, da er zu diesem Zeitpunkt (rund 5 Jahre nach dem Fall des 2. Todesstern und Tod von Darth Vader) schlichtweg nicht mehr am Leben ist.

Aber: Nun folgt das große Aber. Im „Star Wars“-Universum ist vieles möglich. Es könnte also sein, dass er gar nicht als Darth Vader gezeigt wird, sondern als Machtgeist – also als Anakin Skywalker wie in der überarbeiteten Fassung von „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.

Zudem gibt es die Möglichkeit, dass die Ahsoka-Serie gar nicht zu 100 Prozent in der aktuellen Zeit spielt. Es könnte sich einiges in Rückblenden abspielen, wie wir es beispielsweise aus der neuen „Star Wars“-Trilogie kennen. Im 9. Teil wurde unter anderem Leia Organa bei ihrer Ausbildung zum Jedi gezeigt, das geschah lediglich und ausschließlich in Rückblenden. Und das ist nur ein simples Beispiel. Theoretisch ist hier sehr vieles möglich.

Darth Vader und ein mögliches Comeback: Und hier schließt sich der Kreis. Wenn es Rückblenden gibt, könnte Hayden Christensen als Darth Vader tatsächlich zurückkehren. In „Star Wars Rebels“ kam es zum großen Showdown zwischen Ahsoka Tano und ihrem ehemaligen Meister. Das in Live-Action zu sehen, wäre äußerst faszinierend. Oder wir sehen Szenen aus ihrer Zeit beim Jedi-Orden? Immerhin arbeiten Jon Favreau und Dave Filoni an der Serie. Letzterer ist maßgeblich für die kreative Ausrichtung in den Animationsserie verantwortlich. Und Ahsoka wurde sogar von Filoni selbst entworfen.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, wo uns die Reise in „Ahsoka“ hinführt und was Disney schließlich daraus macht. Doch erst einmal startet am 29. Dezember 2021 die Live-Action-Serie Das Buch von Boba Fett (alle Infos), die an die Geschehnisse von The Mandalorian Staffel 2 anknüpft.