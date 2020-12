Disney hat im Rahmen einer großen Ankündigung um künftige Film- und Serien-Produktion für das Marvel-Universum, auch neue Filme und Serien im Star Wars-Universum bestätigt. Laut Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy befinden sich derzeit zehn Star Wars-Projekte in Entwicklung.

Dazu gehören zudem zwei Spin-offs zur Erfolgsserie The Mandalorian auf Disney+. Demnach erhält tatsächlich Publikumsliebling Ahsoka ihre eine eigene Serie. Bei dem zweiten Spin-off handelt es sich um eine neue Serie über die Rangers of the New Republic.

Ahsoka erhält eigene Serie

Mit ihrem ersten Auftritt in der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ kursierten bereits erste Gerüchte darüber, dass die beliebte Heldin aus den Animationsserien „Clone Wars“ und „Wars Rebels“ endlich ihre eigene Serie erhält. Den vielfach geäußerten Wunsch zahlreicher Fans ist Disney und Lucasfilm nun nachgekommen.

Star Wars: Wer ist Fanliebling Ahsoka Tano?

In der Hauptrolle wird es ein Wiedersehen mit Rosaria Dawson als Rebellenanführerin geben. Über die Handlung wird aber noch nicht viel verraten, jedoch soll sie an die bisherigen Ereignisse aus „Clone Wars“, „Rebels“ und zuletzt „The Mandalorian“ ansetzen.

Die Story wird sich laut Ankündigung mit der Serie über die Abenteuer von Mando und Baby Yoda überschneiden. Verantwortlich für die Umsetzung sind einmal mehr die beiden Serienmacher und Produzenten Dave Filoni und Jon Favreau von „The Mandalorian“ und den Animationsserien.

The Mandalorian: Hasbro stellt Star Wars Amban Phase-Pulse Blaster in Originalgröße vor

Wer sind die Rangers of the New Republic?

Die zweite Ablegerserie von „The Mandalorian“ wird ebenso von Dave Filoni und Jon Favreau entwickelt und trägt den Titel „Rangers of the New Republic“. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Ranger im Outer Rim, wo auch die neue Star Wars-Serie spielt. Nach dem Fall des Imperiums befindet sich die neue Republik noch im Aufbau und kann nicht überall im Universum Präsenz zeigen. Aus diesem Grund sorgen sogenannte Ranger am Rande der Galaxie weit, weit entfernt für Recht und Ordnung und legen sich mit zahlreichen düsteren und gefährlichen Gestalten an.

Bei den aus „Mandalorian“ bekannten Helden handelt es sich etwa um Cobb Vanth (dargestellt von Timothy Olyphant) bis hin zum X-Wing-Piloten Captain Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee). Nach Angaben der Produzenten Filoni und Favreau sollen verschiedene Handlungsfäden in der Zukunft zu einem großen Finale vereint werden. Ein Wiedersehen mit einigen Darstellern aus der Hauptserie könnte es durchaus geben.

Star Wars: The Acolyte – High Republic-Serie für Disney+ angekündigt

Weitere Star Wars-Produktionen bestätigt: Lando, Obi-Wan und Rogue Squadron

Neben den beiden neuen Serien sind noch viele weitere Star Wars-Produktionen für die nächsten Jahre geplant. Im Bereich Serien erhält neben Obi-Wan auch Publikumsliebling Lando seine eigene Serie. Donald Glover verkörperte die jüngere Version des Helden bereits im Film „Solo: A Star Wars Story“ und wird auch in der Serie die Hauptrolle übernehmen. Ob es auch ein Wiedersehen mit dem über 80-jährigen Billy Dee Williams aus der Original-Trilogie geben wird, ist noch nicht bekannt.

Eine weitere Serien-Produktion trägt den Titel The Acolyte und wird von der bereits angekündigten Filmemacherin Leslye Headland entwickelt. Im Mittelpunkt steht eine Heldin „außerhalb der bekannten Timeline“, die am Ende der High Republic eine neue Ära einläutet.

Nach der Skywalker-Saga wird es in den Kinos mit den folgenden Filmen weitergehen: Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins dreht den Film „Rogue Squadron“ über die heldenhaften X-Wing-Piloten der Rebelleneinheit in der Zeit von „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ und dem Prequel „Rogue One“.