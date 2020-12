Um 22:30 Uhr deutscher Zeit startete Disney gestern Abend seinen „The Walt Disney Company Investor Day 2020“ und gewährte dort einen Einblick in die kommenden Projekte. Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy bestätigte, dass sich gegenwärtig zehn Star Wars-Projekte in Entwicklung befinden.

Eines davon ist „Star Wars: The Acolyte“ und jene Serie, zu der vor einem Monat noch das Gerücht kursierte, sie könne in einer alternativen Zeitlinie spielen. Diese Meldungen erwiesen sich gestern als falsch, denn die Serie spielt tatsächlich am Ende der High Republic-Ära und ist somit Teil des bald startenden neuen Kapitels des Franchise.

Star Wars: The Acolythe wird ein Mystery-Thriller

Das kommende „Star Wars“-Projekt wird von Leslye Headland („Matrjoschka“) produziert, die darüber hinaus ebenfalls als Drehbuchautorin und Showrunnerin fungiert. Wie sie erst Anfang November gegenüber Fantastic Frankey erneut betonte, werde eine weibliche Figur im Mittelpunkt der Story stehen.

Ein Sith-Akolyth in „Star Wars: The Old Republic“ (© Disney/Lucasfilm/BioWare)

In einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet von Disney (via Comic Book) heißt es, mit „Star Wars: The Acolyte“ erwarte uns „ein Mystery-Thriller, der die Zuschauer in eine Galaxis voller schattenhafter Geheimnisse und aufkommender Mächte der Dunklen Seite in den letzten Tagen der Hohen Republik entführt.“

Weitere Informationen sind derzeit noch unbekannt. Der Zusatztitel deutet jedoch darauf hin, dass womöglich Sith-Akolythen eine wichtige Rolle in der Serie spielen könnten. Diese waren zur Zeit der Alten Republik Sith-Schüler (ähnlich wie Jedi-Padawane), die in Akademien ausgebildet wurden. Derjenige, der dieses Prozedere überlebte, wurde anschließend von einem Sith-Lord unterwiesen. Eventuell sehen wir also, wie die Dunkle Seite neue Anhänger sucht, um wieder zu alter Stärke zu finden.

„Star Wars: The Acolyte“ hat derzeit noch keinen offiziellen Starttermin bei Disney+.