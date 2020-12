Passend zum kommenden Weihnachtsfest stellt der Spiezeughersteller Hasbro ein neues Produkt vor, dass kleine wie große Star Wars-Fans Herzen höher schlagen lässt: Den Amban Phase-Pulse Blaster aus dem Serienhit The Mandalorian auf Disney+.

Die legendäre Waffe des Kopfgeldjägers Din Djarin (Pedro Pascal) aus der Serie kommt als längste Spielzeugwaffe der Marke Nerf daher. Ganze 1,27 Meter Länge misst das Gewehr und ist somit ein 1:1 Replica des von Serienmacher Jon Favreau entworfenen Blaster für den neuen Charakter der Star Wars-Saga. Zudem verfügt sie über ein Magazin mit insgesamt 10 Patronen als Gummigeschosse, die mitgeliefert werden.

Nerf LMTD Star Wars The Mandalorian Amban Phase-Pulse Blaster © Hasbro

Das Nerf LMTD Star Wars The Mandalorian Amban Phase-Pulse Blaster von Hasbro ist ab 8 Jahren erhältlich und kostet 120 Dollar – nicht ganz billig für ein Kinderspielzeug, was aber wohl kein Hinderungsgrund sein dürfte.

Erscheinen wird das Spielzeuggewehr jedoch erst im Herbst 2021. In den USA kann man den Blaster schon jetzt vorbestellen, etwa bei Hasbro selbst oder über Online-Händler wie Amazon.com.

Weitere Merchandise-Produkte zu Baby Yoda und Mando

Zum neuen Serienhit The Mandalorian, die derzeit mit der 2. Staffel auf dem Streamingdienst Disney+ gezeigt wird, wurden in den letzten Wochen und Monaten bereits eine Fülle an Merchindise-Produkte angekündigt. Dazu gehört auch ein elektronischer Helm von Mando der Black Series.

Die meisten angebotenen Produkte drehen sich jedoch um Publikumsliebling Baby Yoda, den es inzwischen sogar als mechanische Puppe mit Fernbedienung gibt.

Jeden Montag werden im Rahmen der Mando Mondays bis Weihnachten neue Produkte vorgestellt, die sich gut auf dem Gabentisch unter dem Weihnachtsbaum machen dürften. Für den Blaster wird es aber wohl erst nächstes Jahr Weihnachten werden.