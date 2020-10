Im Rahmen der 2. Staffel The Mandalorian, die am 30. Oktober 2020 an den Start geht, gibt es jetzt ein paar Neuigkeiten aus dem Merchandise-Kosmos, den Disney immer weiter ausbaut.

Die Mando Mondays sind gestern in die Vollen gegangen, was bedeutet, dass Disney noch einmal eine ganze Wagenladung Merch vorgestellt hat, passend zur Live-Action-Serie im „Star Wars“-Universum.

Darunter befindet sich eine neue Puppe von Baby Yoda alias The Child. doch es nicht nur irgendeine Plüschpuppe. Sie macht Sounds aus der Serie, bewegt sich und ihr könnt sie tatsächlich fernsteuern.

Was sind die Mando Mondays? Regelmäßig neues Mandalorian-Merch

Baby Yoda von Mattel lässt sich fernsteuern

Allem voran erinnert das Spielzeug ein wenig an die animatronische Baby Yoda-Puppe von Hasbro, die vor einiger Zeit erschien.

Vor allem die realistischen Bewegungen, die sich auf Kopf, Arme und Ohren beziehen, erinnern uns an die Hasbro-Version.

Doch Mattel legt jetzt noch einen drauf. Diese Version kann sogar schnurstracks bei euch durchs Wohnzimmer oder durch den Flur laufen. Es handelt sich nämlich um eine ferngesteuerte Puppe, die mit einer Fernbedienung ausgeliefert wird.

Im Lieferumfang sind folgende Utensilien enthalten:

Baby Yoda-Puppe

Fernbedienung

The Mandalorian-Anhänger

Im Disney-Store: Zusätzlich eine Lithographie

Es ist also ein vollwertiges Gegenstück zur Animatronic-Puppe von Hasbro. Sie kostet aktuelle 69,99 US-Dollar und ist nur direkt bei Disney erhältlich.

Ihr könnt sie jetzt im internationalen Disney-Shop vorbestellen. In Deutschland ist sie noch nirgendwo erhältlich. Das Spielzeug ist ab dem 9. November 2020 erhältlich.

Baby Yoda erhält offizielles LEGO-Bauset (75318)