Was sind die Mando Mondays? Regelmäßig neues Mandalorian-Merch

Disney hat eine neue Merchandise-Aktion gestartet, die auf die kommende 2. Staffel von The Mandalorian einstimmen soll. Die sogenannten Mando Mondays sollen regelmäßig neues Merchandise zum Franchise bereithalten. Und dreimal dürft ihr raten, an welchem Wochentag das neue Merch dann jeweils vorgestellt wird? Es ist nicht einfach, aber wir verraten es euch! Am Montag der debütierten Folge des vorangegangenen Freitags wird es immer Merch passend zur aktuellen Folge geben sozusagen.

Der richtige Startschuss für die Mando Mondays fällt erst am 26. Oktober 2020, wenn die 2. Staffel durchgestartet ist. Dann gibt es im Wochenrhythmus neue Merchandise-Inhalte wie Bücher, Comics, Sammlerstücke, Spielzeuge und mehr.

Die Mando Mondays werden dann in ganzen 9 Wochen bis zum 21. Dezember 2020 kurz vor Weihnachten abgehalten.

Monopoly The Mandalorian Edition angekündigt, jetzt vorbestellen!

Mando Mondays bringt neues Star Wars-Merch!

Passend dazu haben Disney und Funko nun schon vorab eine Reihe neuer Artikel vorgestellt. Dazu zählen unter anderem ein neues Monopoly oder ein Baby Yoda aus Lego. Obendrauf gibtt es neue Funko POP!-Figuren zur 2. Staffel. Ihr seht die neuen Figuren hier:

Die 3 neuen Pop-Figuren spoilern nicht viel, aber sie sind deshalb nicht weniger cool. Zum einen hätten wir da den Mandalorianer mit dem Kind (402). Bei der Figur hat Mando gerade sein Jetpack aktiviert.

Außerdem gibt es ein neues Paket, das einfach nur „The Child“ (405) lautet. Hier sehen wir Baby Yoda in seinem notorischen Space-Kinderwagen.

Obendrauf gibt es noch einen „Gamorreanischen Kämpfer“ (406), den wir bereits im Trailer zur 2. Staffel bestaunen durften, wie er in der Arena steht.

Ihr könnt die Artikel schon jetzt vorbestellen. Sie werden passend zur 2. Staffel verschickt. Der Preis liegt bei 12,99 Euro in Deutschland für eine der Figuren. Bei Zavvi gibt es bezüglich Funko ein besonderes Angebot, das ihr jetzt wahrnehmen könnt. Sucht euch einfach 3 Funko-Pops aus und bezahlt nur 34,99 Euro.

Baby Yoda erhält offizielles LEGO-Bauset (75318)