Die neue Serie Star Wars: The Mandalorian wurde gerade siebenmal mit dem Emmy-Award ausgezeichnet, während die Fans bereits der 2. Staffel entgegenfiebern, die am 30. Oktober auf Disney+ an den Start gehen wird.

Und während Serienmacher und Produzent Jon Favreau bereits an einer 3. Staffel arbeitet, liefert nun Schauspieler Giancarlo Esposito („Breaking Bad“), Darsteller des Gegenspielers Moff Gideon und künftig auch im Spiel Far Cry 6 dabei, eine kleine Aussicht auf die Zukunft der Serie.

Seiner Meinung nach bietet die Story der Serie mindestens noch Stoff für eine weitere, vierte Staffel – wenn nicht noch darüber hinaus:

„Die Serie lebt in einem großen Universum, in dem es viel zu entdecken gibt. Ich glaube, dass derzeit das Fundament für das gelegt wird, was in den Staffeln 3 und 4 folgen wird, wo man dann tatsächlich Antworten erhalten wird.“

© Disney

Trailer enthüllt Details zu Staffel 2

Dafür spricht auch die Aussage von Favreau, der frühzeitig bestätigte, dass die 2. Staffel der Space-Western-Serie sehr viel größer ausfallen wird und somit sicherlich noch viele weitere Staffeln nach sich ziehen dürfte. Besonders die Ankunft des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett und weiteren bekannten Charakteren wie Ahsoka Tano und Bo-Katan aus dem Star Wars-Universum lässt darauf hoffen und sorgte schon vorab für Begeisterungstürme bei den Fans.

Moff Gideon als Gegenspieler der Serie, der dem wortkargen Kopfgeldjäger und seinem Schützling – das Kind aka Baby Yoda – nachstellt, wird ebenfalls einen wichtigen Part einnehmen – einschließlich der legendären Waffe der Mandalorianer, das Darksaber.

Des Weiteren bestätigt der kürzlich veröffentlichte erste Trailer den Einzug des Jedi-Orden in der 2. Staffel. In den ersten gezeigten Szenen der neuen Folgen erhält Mando den Auftrag, das Kind in die sichere Obhut der Jedi-Ritter zu übergeben, während dunkle Gestalten die beiden Flüchtigen quer durch die Galaxie verfolgen. Im Trailer ist außerdem die Rede von dem langjährigen Krieg zwischen den Mandalorianern und dem Jedi-Orden.

Am 30. Oktober wissen wir dann endlich mehr, wenn die neue achtteilige Staffel auf Disney+ an den Start geht.

