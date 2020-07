Das Star Wars-Franchise meldet sich gestärkt zurück: Im Herbst geht die Erfolgsserie The Mandalorian auf Disney+ in die zweite Runde, hinzu kommen neue Serien wie der kürzlich angekündigte Clone Wars-Nachfolger The Batch sowie eine Obi-Wan Kenobi– und Rogue One-Serie in den nächsten Jahren. Das lässt ein wenig darüber hinweg trösten, das noch immer unklar ist, wie es nach der Skywalker-Saga in den Kinos weitergeht.

Während derzeit die Arbeit an der 2. Staffel von „The Mandalorian“ bereits für so einige Überraschungen sorgte, allen voran ein Wiedersehen mit dem legendären Kopfgeldjäger Boba Fett (gespielt von Temuera Morrison) und weiteren bekannten Figuren, wie den Publikumslieblingen Ahsoka Tano (Rosario Dawson) und Bo-Katan (Katee Sackhoff), meldet sich nun Oberschurke Moff Gideon zu Wort.

Verfügt Moff Gideon über die Macht?

Schauspieler Giancarlo Esposito mimt nicht nur den Gegenspieler von Pedro Pascal als wortkarger Kopfgeldjäger mit Baby Yoda in seiner Obhut, auch enthüllte er unlängst sein Mitwirken als Diktator Antón Castillo im angekündigten Spiel Far Cry 6 von Ubisoft.

© Ubisoft

In einem Interview mit dem US-Magazin Entertainment Tonight sprach der Schauspieler, der sich schon in „Breaking Bad“ als Gegenspieler einen Namen machte, über seine Rolle in der Space-Western-Serie und verrät neue Details zu Staffel 2.

Am Ende der ersten Staffel kommt seine Figur Moff Gideon in den Besitz des legendären Darksaber und stellt somit eine neue Bedrohung für unsere Helden Mando und Baby Yoda dar. Nun verspricht Esposito nicht nur legendäre Lichtschwertkampf, auch könnte seine Figur Moff Gideon durchaus über die Macht verfügen!

Giancarlo Esposito ist ebenso Baby Yoda verfallen

Darüber hinaus spricht Esposito darüber, wie es ist neben einem Publikumsliebling wie Baby Yoda vor der Kamera zu stehen:

„Schau, mit diesem Baby am Set zu sein … Wir, Werner Herzog, Pedro Pascal und ich, haben alle die unterschiedlichen Dinge über dieses sehr süße und unwiderstehliche Wesen gesagt. Ich wusste bereits, als ich ihn das erste Mal sah, dass er der Star der Show sein wird. Ich habe während des Drehens immer nur daran gedacht: Tu deinen Teil und spiele gut, denn das ist das süßeste Baby aller Zeiten – und alle wollen nur ihn sehen.“

Während der Moff Gideon-Darsteller in Staffel 2 gegen den Hype um Baby Yoda ankämpfen muss – wie so manch anderer Star der Serien auch. So unterlag er letztendlich ebenso den Reizen der Figur am Filmset:

„Ich möchte meine ganze Zeit mit ihm verbringen, ihm nah sein, soweit es geht. Und glauben Sie mir, ich bin gut darin, näher zu kommen …“

Am Ende hält er jedoch noch eine kleine Warnung für die Fans der Serie bereit – schließlich ist er der Oberschurke der Serie, der es auf Baby Yoda abgesehen hat.

Start von The Mandalorian: Staffel 2 noch unbestätigt

Wie das nun in Staffel 2 aussehen wird, möchte er aber noch nicht im Detail verraten. Disney+ hat noch keinen genauen Release-Termin für die neuen Folgen von The Mandalorian bekannt gegeben. Gerüchte gehen aber von einem Start im Oktober 2020 aus.