Nach dem enttäuschenden Auftritt von Ahsoka Tano in Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers, der lediglich in auditiver Form stattfand und von vielen nicht einmal wirklich wahrgenommen wurde, gibt es nun einen Grund zur Freude für alle Fans der beliebten „Star Wars“-Figur. Ahsoka Tano wird endlich das erste Mal in einer Realfilm-Serie zu sehen sein. Sie erhält einen Gastauftritt in Star Wars: The Mandalorian Staffel 2 und wird von Rosario Dawson (bekannt aus „Luke Cage“ und „Daredevil“) verkörpert. Das wurde nun offiziell via Deadline bestätigt.

Ahsoka Tano erstmals in realer Serie zu sehen

Ahsoka Tano, die ehemalige Padawan-Schülerin von Anakin Skywalker aus den Animationsserien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars: Rebels wird jedoch anders als in den Serien von Rosario Dawson und nicht von Ashley Eckstein verkörpert. Bei dieser Rolle sich es sich aber wirklich nur um einen kleinen Gastauftritt handeln, Deadline schließt eine reguläre Rolle im eigentlichen Sinne aus. Wie das am Ende genau aussieht, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Verwunderlich ist dieses Vorgehen jedoch nicht. Immerhin diente Dave Filoni als Co-Creator bei den Animationsserien, der nun auch als Director und Writer bei „The Mandalorian“ mit an Bord ist. Tatsächlich wurde die Figur Ahsoka Tano von Dave Filoni und George Lucas erdacht. So ist es ihm sicherlich ein großes Anliegen, dass sie auf der Realfilm-Serienleinwand auf Disney Plus zu sehen sein wird.

Ahsoka selbst ist übrigens eine Togruta, die ursprünglich vom Planeten Shili stammen. Die Spezies ist für ihr markantes Äußeres bekannt, die auf dem Kopf drei lange Lekku (Hirnschwänze) oder auch Kopftentakel und zwei hohle Montrals (Hörner der Togruta) tragen, mit denen sie eine passive Echoortung durchführen können, um Bewegung zu orten. Sie verfügen sogar über Reißzähne aufgrund ihrer Evolution, die sie zumeist vor anderen Spezies verbergen. Ihr kennt die Spezies zum Beispiel von der bekannten Jedi-Meisterin Shaak Ti.

The Mandalorian: Staffel 2

In der ersten Staffel von The Mandalorian lernen wir den namensgebenden Mandalorianer (Pedro Pascal) kennen, dessen Identität erst im Laufe der 1. Staffel gelüftet wird. Rund fünf Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi“ verdient der Krieger mit der Kopfgeldjagd seinen Lebensunterhalt. Die reguläre Jagd und sein Alltag ändern sich jedoch schlagartig zu dem Zeitpunkt, an dem er auf das von Imperialen Streitkräften gesuchte „The Child“ oder auch Baby Yoda trifft.

In The Mandalorian: Staffel 2 werden die Ereignisse rund um das Figurengespann fortgesetzt. Dabei soll Mando das Kind zu seinen Artgenossen zurückbringen und womöglich den Heimatplaneten des kleinen Unruhestifters aufsuchen.

Zudem wird Moff Gideon (Giancarlo Esposito) eine große Rolle spielen, der ein geheimnisvolles Artefakt aus vergangenen Mandalore-Tagen bei sich trägt. So wurden in der 1. Staffel viele Mysterien gesät, die sich aller Voraussicht nach im Laufe der Zeit aufklären werden. Mehr zur 2. Staffel und was es mit dem Gamorreaner auf sich haben könnte, erfahrt ihr unter diesem Link.