Ab dem 24. März geht die neue Streamingplattform Disney Plus auch hierzulande offiziell an den Start. Abonnenten erwarten über 1.000 Filme, Serien und neue Disney Plus Originals.

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit euch einen Frühbucherrabatt zu sichern und den neuen Dienst für nur 59,99 Euro vorzubestellen. Das Angebot ist lediglich bis zum 23. März 2020, also einem Tag vor dem offiziellen Deutschlandstart, möglich.

Disney Plus in Deutschland: Alle Infos zum Start des neuen Streaming-Dienstes

Die Preise von Disney Plus in Deutschland

Ein Abo wird in Deutschland regulär 6,99 Euro im Monat kosten. Bezahlt ihr direkt für das gesamte Jahr, spart ihr mit 69,99 Euro sogar noch etwas Geld. Zum Vergleich: Das Netflix Basis-Abo kostet derzeit 7,99 Euro im Monat, wer HD-Qualität haben möchte, muss monatlich von 11,99 Euro (Standard) bis 15,99 Euro (4K-Premium) im Abo bezahlen.

© Lucasfilm/Disney

Solltet ihr also bereits im Vorfeld an dem neuen Dienst von Disney interessiert sein und beispielsweise auf die exklusive Serie Star Wars: The Mandalorian warten, sind die 59,99 Euro für ein Jahr sicherlich ein sehr gutes Angebot, das auch die Konkurrenz zu spüren bekommen wird.