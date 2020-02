„Star Wars“-Fans können die neue Serie The Mandalorian früher und kostenlos sehen. Der TV-Sender ProSieben hat eine einzigartige Zusammenarbeit mit Disney bestätigt und zeigt die Serie noch vor dem Start des neuen Streamingdienstes Disney Plus Mitte März: Demnach dürfen wir die erste Folge bereits vorab und kostenlos am Sonntag, den 22. März um 20:15 Uhr auf ProSieben im Fernsehen sehen.

Wer jedoch hofft, auch alle nachfolgenden Folgen im Free-TV sehen zu können, wird enttäuscht sein. Die restlichen Folgen der ersten Staffel stehen wie angekündigt ab dem 24. März zum Launch von Disney Plus zur Verfügung. Disney hat sich bereits vorab gegen die Veröffentlichung der kompletten ersten Staffel ausgesprochen. Vielmehr werden die einzelnen Episoden wöchentlich gezeigt.

Star Wars: The Mandalorian entstand mit Unreal Engine von Epic Games

Baby Yoda schon bald im deutschen Fernsehen

Die Serie „The Mandalorian“ mit Pedro Pascal wurde bereits kurz nach dem Start zum Hit. Allein die Auftaktfolge haben in den USA Millionen von Zuschauern gesehen. Hinzu wächst die Fangemeinde des kleinen Kerls Baby Yoda, in der Serie als The Child bekannt, das im Sturm die Herzen der Fans eroberte und aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken ist. Inzwischen hat Disney eine Vielzahl an Merchandising-Produkte rund um Baby Yoda angekündigt.

Lego-Set zu Star Wars: The Mandalorian und eine sprechende Baby Yoda-Puppe angekündigt

Derweil arbeitet Serienmacher Jon Favreau an einer zweiten Staffel, die noch im Oktober an den Start gehen wird. Außerdem spricht sich Disney für ein mögliches Spin-off zur Serie aus. Bestätigt ist dazu aber noch nichts.

ProSieben zeigt am 22. März übrigens auch die Free-TV-Premiere des vielkritisierten Kinofilms Star Wars: Die letzten Jedi als zweiten Teil der Trilogie, direkt im Anschluss an die Auftaktfolge von The Mandalorian.