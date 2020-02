Das Warten hat bald ein Ende: Am 24. März geht der neue Streaming-Dienst Disney Plus endlich auch in Deutschland an den Start. Wir zeigen euch, auf welche Filme und Serien wir uns zum Launch freuen dürfen.

Was kostet Disney Plus in Deutschland?

Der neue Streaming-Dienst Disney Plus möchte vor allem dem Marktführer Netflix Konkurrenz machen. Mit seinem umfangreichen Angebot an Filmen und Serien auch von Pixar, Marvel und Star Wars bietet Disney Plus für jeden Geschmack etwas. Hinzu kommt, dass die entsprechenden Disney-Titel bei anderen VoD-Diensten aus dem Angebot genommen wurden.

Die Zahlen sprechen für sich: In den USA zählt Disney Plus zum Launch im November 2019 in nur wenigen Stunden bereits über 10 Millionen Neukunden. Bis Ende des Jahres ist die Anzahl der Abonnenten weiter gestiegen.

In Deutschland kostet ein Abo bei Disney Plus 6,99 Euro im Monat. Wer für’s ganze Jahr bezahlt, spart mit 69,99 Euro sogar noch etwas Geld. Zum Vergleich: Das Netflix Basis-Abo kostet derzeit 7,99 Euro im Monat, wer HD-Qualität haben möchte, muss monatlich von 11,99 Euro (Standard) bis 15,99 Euro (4K-Premium) im Abo bezahlen.

Disney Plus läuft außerdem auch auf den Spielekonsolen Xbox und PS4, und ist auch über Amazons FireTV abrufbar. Zusätzlich sollen alle Angebote im hochauflösenden 4K zum Downloaden zur Verfügung stehen.

Disney Plus: Streaming-Dienst hat kurz nach dem Launch bereits über 10 Millionen Kunden

Welche Filme und Serien gibt es zum Start?

Disney öffnet zum Launch von Disney Plus nicht nur sein umfangreiches Archiv und stellt über 600 Filme und Serien auch von Pixar zum Abruf bereit. Dazu gehören beliebte Klassiker bis hin zu den neusten Kinofilmen wie „Toy Story 4“, „Aladdin“, „Die Eiskönigin 2“ und „Der König der Löwen“. Hinzu kommen sämtliche Superheldenfilme aus dem Marvel Cinematic Universe bis hin zu Avengers: Endgame als erfolgreichsten Film aller Zeiten.

Darüber hinaus dürfen sich die Kunden auf viele neue Eigenproduktionen freuen, die exklusiv für Disney Plus produziert wurden. Dazu gehört vor allem der neue Serienhit Star Wars: The Mandalorian, der nicht zuletzt mit Baby Yoda schon jetzt in aller Munde ist. Am 24. März dürfen Fans die erste Realserie im Franchise endlich auch in Deutschland sehen.

Star Wars: The Mandalorian: Disney-Chef plant mit ersten Spin-offs zum Serienhit

Jedoch behält sich Disney vor, alle bereits in den USA ausgestrahlten Folgen der ersten Staffel nicht auf einen Schlag zu veröffentlichen. Vielmehr hält der Konzern auch hierzulande an der wöchentlichen Ausstrahlung fest – wie im herkömmlichen TV üblich. Damit spricht sich Disney Plus gegen das von vielen Zuschauern beliebte Bingewatching aus.

Das gilt auch für die weiteren exklusiven Produktionen, wie eine neue „Muppets“-Serie, einen Serien-Ableger von „High School Musical“, eine Realverfilmung des Trickfilmklassikers „Susie & Strolch“, die zu Gunsten von Disney Plus nicht ins Kino kommt. Pixar schickt eine neue Serie „Monsters At Work“ mit den Helden aus „Monster AG“ an den Start, auch zu „Toy Story 4“ gibt es einen Serien-Ableger mit vielen bekannten Figuren aus den Kinohits.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor wusste schon vor 4 Jahren über die Serie Bescheid

Weitere Star Wars-Serien auf Disney Plus

The Mandalorian von Jon Favreau mit Pedro Pascal (Narcos) als einsamen Revolverhelden am Rande der Galaxie, war nur der Beginn einer Reihe geplanter Realserien. Während Fans bis Oktober auf Staffel 2 warten müssen, laufen im Hintergrund die Vorbereitungen für eine Rogue One Prequel-Serie über Cassian Andor mit Diego Luna, bei dem sein treuer Droide K-2SO (Alan Tudyk) nicht fehlen darf. Zudem erhält Obi-Wan Kenobi eine eigene TV-Serie, in der Ewan McGregor erneut in die Rolle des legendären Jedi-Meisters schlüpft.

Doch zuvor wird die Animationsserie Star Wars: The Clone Wars mit der finalen 7. Staffel abgeschlossen, die am 21. Februar 2020 an den Start geht und den Abschluss der beliebten Animationsserie von Dave Filoni (Star Wars Rebels) bildet.

Marvel: Loki-Serie erhält Zuwachs, Super Bowl-Trailer zu Black Widow & WandaVision

Neue Marvel-Serien ergänzen das MCU

Marvel-Chef Kevin Feige hat es bereits zum Start von Phase 4 des MCU angekündigt, dass neben neuen Kinofilmen auch ein Schwung neuer TV-Serien das Universum ergänzen sollen. Dazu zählt WandaVision (Frühling 2020) mit Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff und Paul Bettany als Vision, gefolgt von The Falcon and The Winter Soldier (Herbst 2020) mit Anthony Mackie und Sebastian Stan aus dem Kinofilm Winter Soldier, Loki (Frühling 2021) mit Tom Hiddleston aus den Thor- und Avengers-Filmen, sowie Marvel’s What If…? (Sommer 2021) nach der gleichnamigen Comic-Reihe, und Hawkeye & Kate Bishop (Herbst 2021) mit Jeremy Renner.

Die geplanten TV-Serien sollen auch neue Charaktere ins MCU einführen, wie etwa She-Hulk, Ms. Marvel und Moon Knight, deren Solo-Serien ab 2022 an den Start gehen sollen. Viel mehr ist über die einzelnen Produktionen noch nicht bekannt. Wir halten euch aber über die Entwicklung der neuen Serien (und Filme) natürlich stets auf dem Laufenden.