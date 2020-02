Disney veröffentlicht Timeline sämtlicher Star Wars-Filme und -Serien

Das „Star Wars“-Universum ist seit dem ersten Kinofilm von George Lucas in den vergangenen vier Jahrzehnten enorm angewachsen. Inzwischen gibt es 11 Kinofilme, 3 animierte TV-Serien und mit The Mandalorian auch eine erste Realserie im Angebot.

Da verliert man gerne schon einmal den Überblick, welche Story nun wann und in welcher Reihenfolge spielt. Nun schafft Disney Plus Abhilfe und veröffentlicht passend zum baldigen Start der finalen Staffel von Clone Wars eine Grafik, in der alle bis heute erschienen Filme und Serien auf einer Timeline festgehalten sind und somit deren zeitliche Einordnung veranschaulicht.

Den Anfang machen die neun großen Kinofilme der Skywalker-Saga, angefangen mit der Prequel-Trilogie (Episode I-III) und der klassischen Trilogie (Episode IV-VI) von George Lucas, bis hin zur aktuellen Sequel-Trilogie mit Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers als letzter Teil der Skywalker-Saga.

Hinzu kommen die beiden Ablegerfilme Rogue One und Solo, die sich dazwischen einsortieren lassen, ebenso wie die TV-Serien The Clone Wars, Star Wars Rebels, Star Wars Resistance und zu guter Letzt die gefeierte erste Realserie The Mandalorian.

Zukunft von Star Wars wird in Kürze enthüllt

Auskunft darüber, wie es im Anschluss der Skywalker-Saga mit dem beliebten Franchise weitergeht, liefert die Grafik leider noch nicht. Dafür müssen wir uns noch ein wenig auf die geplante Ankündigung von Lucasfilm und Disney gedulden, die am 24. Februar stattfinden soll.

Neben neuen Filmen im Kino und TV-Serien auf Disney Plus sind auch neue Videospiele nebst Comics und Romane im Rahmen des geheimnisvollen Project Luminous geplant. Gerüchten nach geht es darin Story-technisch weit zurück in die Vergangenheit. Rund 400 Jahre vor der Skywalker-Saga ist anscheinend ein Wiedersehen mit einem noch jungen Yoda als Jedi-Ritter geplant. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.