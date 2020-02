Schlechte Nachrichten für deutsche Star Wars-Fans, die sich auf den hiesigen Start der Realserie The Mandalorian freuen. Zum Start auf Disney Plus werden nämlich nicht direkt alle Folgen zur Verfügung stehen.

Schlechte Nachrichten für deutschen Start

Am 24. März 2020 geht Disney Plus in Deutschland an den Start. Deutsche Fans mussten einige Monate länger auf den Launch des neuen Streaming-Dienstes warten als andere. Dadurch erhofften sich die hiesigen Zuschauer zumindest einen Vorteil, wenn es um den Release der beliebten Serie „The Mandalorian“ geht.

In den Ländern, in denen die gesamte erste Staffel von „The Mandalorian“ bereits offiziell verfügbar ist, erschienen die einzelnen Folgen in einem wöchentlichen Rhythmus. In der Niederlande ist dies ebenso der Fall, sogar schon mit verfügbarer deutscher Synchronisation.

The Mandalorian-Folgen erscheinen nur etappenweise

Werden wir also für die längere Wartezeit mit allen bisherigen Folgen auf einmal belohnt? Nein. Wie Disney über Twitter offiziell verriet, müssen wir trotzdem noch länger warten. Denn die 8 Folgen umfassende 1. Staffel wird nicht am 24. März komplett bereitgestellt. Disney gibt bekannt, dass man ab dem 24. März lediglich damit beginnt, die Folgen nach und nach zu veröffentlichen.

Das heißt mit anderen Worten: Die Folgen erwarten uns etappenweise. Vermutlich wird es auf einen wöchentlichen Rhythmus hinauslaufen, also eine Folge pro Woche.