House of the Dragon: Die ersten Details zu Staffel 2 des GoT-Prequels

Letztes Jahr um diese Zeit feierte das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon Premiere und stand der Mutterserie in Sachen Erfolg in nichts nach. Nun tauchten neue Infos zur zweiten Staffel der HBO-Serie auf.

Was bisher geschah…

Rekapitulieren wir kurz: Die erste Staffel endete mit dem tragischen Tod von Rhaenyra Targaryens Sohn Lucerys, durch seinen Onkel Aemond oder vielmehr dessen Drache Vhagar.

Ausgelöst wurde dieser Konflikt mit der unrechtmäßigen Krönung von Aegon II., der seine ältere Halbschwester Rhaenyra in der Thronfolge übergeht, nachdem ihr Vater König Viserys I. verstarb.

Schlussendlich lösen all diese Ereignisse – insbesondere der Tod des jungen Lucerys – den berühmten Tanz der Drachen aus, in dem die grüne und die schwarze Seite innerhalb des Hauses Targaryen um die Herrschaft über die Sieben Königslande kämpft.

Als logische Folge, steht ebendieser Bürgerkrieg im Mittelpunkt der Geschehnisse von Staffel 2.

So soll die erste Folge von Staffel 2 heißen

In der Buchvorlage von George R.R. Martin überreicht Daemon seiner Nichte und Ehefrau Rhaenyra einen Brief, in dem es heißt: „Ein Auge für ein Auge, ein Sohn für einen Sohn. Lucerys wird gerächt werden.“

So lautet der Titel von Folge 1 wohl „A Son for a Son“, also „Ein Sohn für einen Sohn“ – zumindest will Redanian Intelligence dies von einer internen Quelle erfahren haben.

Mit diesem Versprechen schickt Daemon das berüchtigte Duo Blut und Käse in den Roten Bergfried in Königsmund, um sich an den Hohenturms und dem neuen König zu rächen.

Wie geht es in House of the Dragon weiter?

Dass die beiden Attentäter in Season 2 eine nicht unwesentliche Rolle spielen, hatte Drehbuchautorin Sara Hess bereits Anfang dieses Jahres angedeutet.

Laut Insidern, soll sich Daemon für dieses Unterfangen in Königsmund einschleichen, um die Meuchelmörder zu engagieren. Dabei könnte auch Mysaria, eine ehemalige Sklavin aus Lys, eine wichtige Rolle inne haben.

Mysaria in Staffel 1 © HBO

In den Romanen dringen Blut und Käse in den Roten Bergfried ein und bedrohen Königin Helaena. Dabei stellen sie sie vor die Wahl, eines ihrer Kinder zu opfern, um den blutigen Handel „ein Sohn für einen Sohn“ zu besiegeln.

Auch wenn es noch keine offiziellen Bilder zu HotD Season 2 gibt, sind im Netz bereits einige Fotos und Videos aufgetaucht, die auf ein erfolgreich ausgeführtes Attentat hindeuten.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Das Video zeigt beispielsweise eine Trauerprozession mit Alicent und Helaena, bei der die Worte „Behold the work of Rhaenyra the Cruel!“ (“Seht die Arbeit von Rhaenyra der Grausamen!“) zu hören sind.

Wann kommt Staffel 2 von House of the Dragon?

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von HotD sollen sich derweil dem Ende zuneigen. Damit könnte im Oktober die Postproduktion starten. Jedoch müssen wir uns sicher bis Mitte/Ende 2024 gedulden, bis die neuen Folgen über die Bildschirme flimmern.

Zudem soll die Season 2 kürzer sein, als die erste. Dafür soll HBO bereits vor einiger Zeit grünes Licht für eine dritte Staffel gegeben haben. Insgesamt sollen 4 Staffeln geplant sein.