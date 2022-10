Im gefeierten Prequel House of the Dragon von Game of Thrones steht eine stolze und starke Frau im Zentrum der Serie nach George R.R. Martins erfolgreichen Fantasyepos – ganz so wie in der Hauptserie.

Prinzessin Rhaenyra Targaryen hat tatsächlich vieles gemein mit ihrer Nachkommin Daenerys Targaryen, die als Drachenmutter den Anspruch auf den Eisernen Thron einfordert – zur Not auch mit der Androhung, ihre Drachen einzusetzen,

Prinzessin Rhaenyra Targaryen ergeht es als rechtmäßige Erbin auf den Eisernen Thron nicht anders, denn auch sie wird um ihren Anspruch betrogen, was den Krieg über Westeros nach sich zog, der auch als Tanz der Drachen bekannt ist. Aber wer spielt die Hauptdarstellerin der Serie und Rhaenyra-Darstellerin und woher kennen wir die junge Schauspielerin?

Wer spielt Prinzessin Rhaenyra Targaryen im GoT-Prequel?

Zum Auftakt der neuen GoT-Serie lernen wir die Mitglieder des Hauses Targaryen zu Zeiten von König Viserys I. kennen, der seine Tochter Prinzessin Rhaenyra Targaryen aus Mangel an einen männlichen Nachkommen zum Erben auf den Eisernen Thron ernennt.

Milly Alcock als Rhaenyra Targaryen © HBO

In den ersten Folgen wird die junge Prinzessin Rhaenyra Targaryen von der australischen Schauspielerin Milly Alcock dargestellt, die damit internationale Bekanntheit erlangte.

Die hierzulande noch wenig bekannte 22-Jährige gab in der Serie „Wonderland“ ihr Schauspieldebüt und war vor der GoT-Serie in diversen Serien wie „Upright“ zu sehen, für den sie mit dem Rising Star Award ausgezeichnet wurde.

Im Verlauf der ersten Staffel gibt es einen Zeitsprung und zeigt uns Emma D’Arcy als erwachsene Prinzessin Rhaenyra Targaryen.

Die 30-Jährige britische Schauspielerin hat sich inzwischen als eine nichtbinäre Person geoutet. Bekannt wurde D’Arcy in Serien wie „Wanderlust“ an der Seite von Toni Collette und war zuletzt in den Amazon-Serien „Hanna“ und „Truth Seekers“ bei Prime Video zu sehen.

Emma D’Arcy als Rhaenyra Targaryen © HBO

Wie geht es mit Prinzessin Rhaenyra Targaryen weiter?

In der ersten Staffel durften wir bereits miterleben, wie Prinzessin Rhaenyra Targaryen als von ihrem Vater König Viserys I. als seine Nachfolgerin auf den Eisernen Thron ernannt wurde.

Nach seinem Tod kommt es jedoch zum folgeschweren Missverständnis, als Viserys Prophezeiung von seiner zweiten Frau falsch gedeutet wird, die ihren eigenen Sohn und Rhaenyras jüngeren Halbbruder Prinz Aegon II. als rechtmäßigen Thronerben ins Spiel bringt.

Prinzessin Rhaenyra Targaryen ist inzwischen selbst mit Laenor Velaryon verheiratet, aus dem die drei Söhne Jacaerys, Lucerys und Gottfrid Velaryon hervorgehen. Übrigens wird sie in Martins Buchvorlage in zweiter Ehe mit ihrem Onkel Prinz Daemon Targaryen verheiratet, aus den die Könige Aegon III. und Viserys II. Targaryen hervorgehen.

Im zarten Alter von sieben Jahren wird sie zur Drachenreiterin auf dem jungen Drachen namens Syrax.

