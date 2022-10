House of the Dragon: Social Media spottet über ein großes Missverständnis

House of the Dragon beendete die 8. Folge mit dem traurigen Ableben von König Viserys. Doch die Tatsache, dass er seine letzten wichtigen Worte ausgerechnet an Alicent (und nicht, wie er glaubte an seine Tochter Rhaenyra) richtet sorgt im Internet für ordentlich Wirbel.

Es war die bisher tragischste Szene im erfolgreichen Game of Thrones-Prequel. Wir sehen einen sterbenden König Viserys. Auf dem Sterbebett erklärt er seiner Tochter Rhaenyra endlich, was es mit dem großen Familiengeheimnis auf sich hat.

Dumm nur, dass er in seinem Zustand nicht erkennt, dass stattdessen Alicent seine schwache Hand hält und zu hören bekommt, was niemals für ihre Ohren bestimmt war. Diese ist nun nämlich festen Glauens, dass der gemeinsame Sohn Aegon den Thron erben soll.

Dieses folgenschwere Missverständnis schlägt nun ordentlich Wellen in den Sozialen Netzwerken. Denn wie viele bereits ahnen und „Game of Thrones“-Fans wissen, wird Aegon II. als Nachfolger von Viserys den Eisernen Thron besteigen und den sogenannten „Tanz der Drachen“ auslösen.

Dass dieser verheerende Bürgerkrieg anscheinend durch ein Versehen ausgelöst wurde, setzt in vielen Zuschauer*innen starke Emotionen frei. Während sich einige via Social Media ihres Grolls entledigen, haben andere Spaß an den, teilweise doch recht witzigen, Reaktionen.

Das sind die witzigsten Reaktionen auf Folge 8 von House of the Dragon

Diese Twitter-Nutzerin kann kaum glauben, dass Viserys in seinen letzten Momenten Alicent nicht von Rhaenyra unterscheiden konnte.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Auch jo monalisa ist empört darüber, dass Viserys in diesem Moment alles zerstört, was er zuvor mühsam durchgesetzt hat: Nämlich, dass Rhaenyra und ihre Kinder einmal regieren sollen.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Miss_constanza trifft den Angel auf den Kopf und stellt fest, dass im Game of Thrones-Universum eindeutlig zu viele Aegons existieren.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Und so muss man sich Daemon wohl vorstellen, wenn er von den Ereignissen am Totenbett seines Bruders wüsste. Blöd nur, dass auch sein Sohn den Namen Aegon trägt.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Twitter-User AleGarc60774190 hat ein genaues Bild von Alicent vor Augen, wie sie die Worte von Viserys verarbeitet. Aber ich denke, die Prophezeiung wird sie, auch ohne höhere Algebra, zu ihren Gunsten lösen können.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Social Media zeigt uns also einmal mehr: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Von dem Schlamassel, den König Viserys da angerichtet hat, wird er glücklicherweise nichts mehr erfahren. Was Alicent nun mit dem Wissen anstellen wird, erfahren wir hoffentlich in der nächsten Episode.

Folge 9 erscheint am kommenden Montag, dem 17. Oktober 2022 auf Sky und WOW. Eine Übersicht aller Folgt haben wir in unserem Episoden-Guide für euch aufgelistet.