Wann kommt Folge 3? House of the Dragon: Episoden-Guide zum GoT-Prequel

Die Ausstrahlung der ersten Episode von House of the Dragon, dem Prequel zu Game of Thrones, ist bereits erfolgt. Wann die Serie in Deutschland startet und alle weiteren Folgen der Serie erscheinen, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

House of the Dragon: Wann kommt Folge 3?

In dieser Liste findet ihr alle Folgen und Termine zu House of the Dragon, der Prequel-Serie zu „Game of Thrones“. Bislang sind die englischen Titel der Folgen bekannt.

Die einzelnen Episoden gehen wie folgt an den Start:

Staffel 1, Folge 1: The Heirs of the Dragon (eng.) – 22. August 2022 (63. Min.)

(63. Min.) Staffel 1, Folge 2: The Rogue Prince (eng.) – 29. August 2022

Staffel 1, Folge 3: Second Of His Name 5. September 2022

Staffel 1, Folge 4: King Of The Narrow Sea 12. September 2022

Staffel 1, Folge 5: We Light The Way 19. September 2022

Staffel 1, Folge 6: The Princess And The Queen 26. September 2022

Staffel 1, Folge 7: Driftmark 3. Oktober 2022

Staffel 1, Folge 8: The Lord Of The Tides 10. Oktober 2022

Staffel 1, Folge 9: The Green Council 17. Oktober 2022

Staffel 1, Folge 10: The Black Queen 24. Oktober 2022

Wie lange ist eine Folge von House of the Dragon?

Die Auftaktfolge ist mit 63 Minuten bei Wow verzeichnet. Damit bewegen sich die einzelnen Episoden auf einem ähnlichen Niveau wie schon bei der Erfolgsserie „Game of Thrones“ mit rund 50 bis 60 Minuten pro Folge.

House of the Dragon: Wann startet die Serie?

Die erste Folge zu „House of the Dragon“ erscheint in den USA am 21. August 2022 auf dem US-Sender HBO beziehungsweise HBO Max. Der Start der ersten Episode wird in Deutschland parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August 2022 stattfinden. Am Abend des 22. August um 20:15 Uhr ist die erste Episode zudem auf dem Sender Sky Atlantic zu sehen.

Die weiteren Episoden erscheinen dann wöchentlich, jeweils montags auf Sky im Stream auf Wow (ehemals Sky Ticket) und Sky Q. Die Folgen sind wahlweise auf Deutsch und im englischen Originalton verfügbar.

Sky wiederholt die Folgen auf den eigenen Sendern Sky Atlantic und Sky Showcase. Die Wiederholungen werden abends zu verschiedenen Uhrzeiten laufen. Ihr könnt die Folgen trotzdem ab US-Ausstrahlung on demand schauen.

Nachteulen aufgepasst: Wer Zugriff auf Sky Atlantic hat, kann sich die erste Folge bereits mit der Premiere auf HBO MAX anschauen. Die beginnt für die erste Folge drei Stunden früher, also in Deutschland um 3 Uhr nachts.

Das Prequel zu „Game of Thrones“ wird am 24. Oktober 2022 sein großes Finale finden. Schaut ihr die Serie? Was erwartet ihr von euch davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!