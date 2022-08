Der Pay-TV-Sender Sky Deutschland hat einen neuen Streamingdienst im Angebot: WOW löst künftig das Angebot von Sky Ticket ab und bietet den Kunden Zugang zu vielen internationalen Film- und Serien-Highlights bis hin zu Sportereignissen, die exklusiv im Angebot von Sky und darüber hinaus zu finden sind. Wir stellen hier einmal den neuen Dienst vor.

Aus Sky Ticket wird WOW

Unter dem Slogan „Streaming war noch nie so einfach“ stellt sich ab Juni der neue Streamingdienst WOW vor.

Das Angebot funktioniert unabhängig von Sky und bietet jeden WOW-Kunden eine Fülle an aktuellen Film- und Serien-Highlights bis hin zu exklusiven Live-Sportübertragungen. Hinzu kommen viele weitere Angebote, die wir hier im Einzelnen vorstellen möchten.

Wie funktioniert Wow-Streaming?

Als Kunde von WOW hat man Zugriff auf die unterschiedlichen Pakete, sprich Abos, die man einzeln oder zusammen buchen und unter der Rubrik „Mein Account“ verwalten kann.

Im Gegensatz zum regulären Sky-Abo ist für WOW kein TV-Anschluss nötig, ob über Satellit oder Kabel. Vielmehr werden die Inhalte mit der WOW App im Internet gestreamt, wie bei den Konkurrenten Netflix und Amazon auch. Ein Receiver ist also nicht nötig!

Als Kunde kann man mittels der WOW App auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig streamen. Dabei ist es gleich, ob auf dem Fernseher, unterwegs auf dem Smartphone und Tablet oder direkt auf dem Computer oder mittels einer Spielekonsole geschaut wird. Eine Liste der kompatiblen Geräte für die WOW App findet ihr hier.

Zusätzlich stehen für alle mobilen Geräte eine Download-Funktion zur Verfügung, um die Inhalte auch offline sehen zu können.

Zum Einstieg kann man jederzeit 7 Tage lang kostenlos WOW testen. Weitere Informationen findet man unter wowtv.de.

Mit diesen Geräten lassen sich die Angebote der WOW-App streamen © WOW/Sky Deutschland

WOW Serien Abo

Kosten: 9,99 Euro/Monat

Jederzeit kündbar!

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Top Angebot: Aktuell kann man WOW Serien ab 6 Monate für nur 7,99 Euro statt 9,99 Euro im Monat beziehen und sich damit einen einmaligen Rabatt von 20 Prozent zum regulären Preis sichern. Hier heißt es schnellstens zugreifen, solange das Angebot noch gilt!

Das Serien-Abo von WOW bietet eine Fülle an aktuellen Serien sowie preisgekrönte Serienklassiker wie beispielsweise die aktuellen Staffeln der HBO-Serien „Westworld“, „Succession“ und „Euphoria“.

Hier habt ihr exklusiv die Möglichkeit, parallel zur Erstausstrahlung in den USA die jeweils aktuellen Episoden zu streamen, wie etwa bei dem neuen Serien-Highlight des Jahres House of the Dragon, die Prequel-Serie zu Game of Thrones.

Das Serienangebot von WOW umfasst viele weitere Serien und Sky Originals sowie Inhalte aus dem Hause Peacock, Warner TV, Universal, Syfy, 13th Street und viele mehr.

Ein Blick in die Liste der aktuellen Serienangebote lohnt sich, schließlich sind mache Titel in keinem anderen deutschen Streaming-Angebot zu finden.

WOW Filme & Serien Abo

Kosten: 14,98 Euro/Monat

Jederzeit kündbar!

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Top Angebot: Aktuell könnt ihr euch WOW Serien & Filme ab 6 Monate für nur 9,98 Euro statt 14,98 Euro im Monat sichern. Damit erhaltet ihr einen einmaligen Rabatt von 20 Prozent zum regulären Preis. Hier heißt es schnellstens zugreifen, solange das Angebot noch gilt!

Das Film- & Serien-Abo von WOW bietet zusätzlich zum reinen Serien-Abo außerdem den exklusiven Zugriff auf zahlreiche Blockbusterfilme kurz nach der Kinopremiere.

Hinzu kommen Sky Originals sowie Filme und Serien aus dem Hause HBO, Peacock, Warner TV, Universal, Syfy, 13th Street und viele mehr.

Derzeit umfasst das Angebot über 1.000 Filme und wird stetig mit weiteren Produktionen erweitert, wie den neusten Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ sowie „Ghostbusters: Legacy“, „The Suicide Squad“, „Dune“ bis hin zu aktuellen Marvel-Filmen wie „Spider-Man“ und „Venom“.

Ein Blick in die Liste der aktuellen Film- und Serienangebote lohnt sich, schließlich sind mache Titel in keinem anderen deutschen Streaming-Angebot zu finden.

WOW Live-Sport Abo

Kosten: 29,99 Euro/Monat

Jederzeit kündbar!

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Top Angebot: Aktuell kann man WOW Live-Sport für die ersten 12 Monate für nur 24,99 Euro statt 29,99 Euro im Monat beziehen und sich damit einen einmaligen Rabatt von 17 Prozent zum regulären Preis sichern. Auch hier heißt es schnellstens zugreifen, solange das Angebot noch gilt!

Das dritte Abo-Paket bei WOW ist neu und dürfte vor allem Sportbegeisterten Kunden gefallen. Denn hier gibt es viele Top-Sportevents live zu sehen, ohne dass man dafür etwa ein extra Sky-Abo benötigt.

Das Angebot umfasst sämtliche Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz live, sämtliche Spiele der Premier League und des DFB-Pokals.

Hinzu kommt die Formel 1, Formel 2, Formel 3, IndyCar Series 2022 und der Porsche Supercup sowie alle Spiele der Handball Bundesliga. Abschließend runden 300 internationale Top-Spiele der NHL live, die besten Turniere der ATP World Tour, PGA-Tour und DP World Tour sowie alle Meetings der Wanda Diamond League live und das umfangreiche Sport-Abo von WOW ab.

Wie kündigt man das WOW-Abo?

Die einzelnen Abos sind jederzeit monatlich kündbar, völlig unabhängig etwa zum möglichen Sky-Zugang im TV. Unter der Rubrik „Meine Abos“ kann man die einzelnen Abos bis zum letzten Tag der Laufzeit einfach online kündigen. Hierzu findet sich der passende Button „WOW kündigen“.

Wer nicht kündigen möchte, dem wird das aktive WOW-Abo auf unbestimmte Zeit verlängert. Hat man mehrere Abos gebucht, kann man sie jederzeit flexibel und unabhängig voneinander einzeln kündigen.