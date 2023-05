Boruto – Wo kann ich den Anime in Deutschland streamen?

Mit Boruto: Naruto Next Generations gehen die Abenteuer der nächsten Shinobi-Generation weiter. Boruto tritt in die Fußstapfen seines Vaters Naruto , der mittlerweile Hokage geworden ist.

