Doch bis dahin läuft „One Piece“ ab dem 1. Februar täglich in der Woche ab 16:45 Uhr mit Doppelfolgen des Whole Cake-Arcs . Vermutlich wird die Serie nach dem Whole Cake-Arc dann in den Wano Kuni-Arc übergehen, sodass die neuen Folgen direkt im Anschluss laufen können, sobald sie veröffentlicht sind.

Anime-Fans aufgepasst! Der deutsche TV-Sender ProSieben Maxx hat weiteren Nachschub angekündigt, der zwei beliebte Anime-Serien betrifft. So können wir uns auf neue Folgen von Boruto: Naruto Next Generations und One Piece freuen. Hier erfahrt ihr, welche Tage ihr euch unbedingt rot im Kalender markieren solltet.

ProSieben MAXX bestätigt neue Boruto- und One Piece-Episoden für 2023

