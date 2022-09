Fans der langjährigen Kult-Anime One Piece müssen nicht lange auf Nachschub warten: Der TV-Sender ProSieben MAXX, der zahlreiche beliebte Anime-Hits erstmals ins deutsche Fernsehen bringt, hält nach der Premiere der 957. Folge und zugleich die 68. Folge des Wano Kuni-Arcs am 16. September gute Nachrichten für alle Fans der Strohhutbande bereit.

Wer wissen möchte, wie es weitergeht, muss nicht lange warten. Noch vor Ende des Jahres kündigt der Sender die Erstausstrahlung der nächsten Folge 958 des japanischen „One Piece“-Anime an. Zudem dürfen sich Fans auf die 1.000 Jubiläumsfolge der Tōei Animation freuen, die seit 1999 nach dem gleichnamigen Manga von Eiichirō Oda im Fernsehen gezeigt wird.

Im japanischen Fernsehen feierte die Folge Anfang letzten Jahres Premiere, wo demnächst die 1035. Folge und zugleich 146. Episode des „Wano Kuni“-Arcs gezeigt wird. Ein baldiges Ende der Serie nach über 20 Jahren ist also noch lange nicht geplant!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie geht es mit One Piece weiter?

One Piece erzählt die Geschichte von Monkey D, Ruffy, einem Jungen, der der König der Piraten werden will. Ruffy isst versehentlich eine Teufelsfrucht, die ihm einen gummiartigen Körper verleiht, im Austausch für seine Fähigkeit zu schwimmen.

Zehn Jahre später sticht Ruffy in See, um seine eigene Mannschaft zu finden und den legendären Schatz des ehemaligen Piratenkönigs Gol D. Roger, auch bekannt als das „One Piece“, zu bergen.

Was ist zuletzt passiert? Alle vier Jahre findet die große Versammlung Reverie statt, bei der Teilnehmer aus 50 Ländern zusammentreffen und den Kurs der Welt bestimmen. Kurz nach der letzten Konferenz, kommen schockierende Neuigkeiten ans Licht, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt.

Zwar konnten die Sieben Kriegsherren des Meeres abgeschafft werden, jedoch kündigt sich neues Unheil an: Kaido und Big Mom schließen ein Bündnis und planen nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Unterdessen hat sich Zorro das Schwert Enma sichern können und hält damit eine der zwei bekannten Waffen in der Hand, die Kaido je verletzt haben. Gleichzeitig bekommt Ruffy so langsam seine neue Haki-Technik unter Kontrolle.

Der Titel der neuen 958. Folge kündigt sich einen legendären Kampf an – und Revolution liegt in der Luft…

Zum Jubiläum: Übersicht aller Folgen des Kult-Animes One Piece

Seit über 20 Jahren begeistert die japanische Anime-Serie One Piece nach einem gleichnamigen Manga von Eiichirō Oda Generationen von zahlreichen Fans. Zum bevorstehenden Jubiläum der 1.000 Folge der seit 1999 ausgestrahlten Kult-Serie möchten wir einen Schritt zurückgehen und nicht nur allen Neulingen einen Überblick aller bisher gezeigten Folgen bieten.

In dem folgenden Artikel findet ihr eine Übersicht über alle Arcs, die es bisher in „One Piece“ gab. Damit sollte es euch leichter fallen, eure liebsten Episoden schneller wiederzufinden oder euch zu orientieren, wie viele Episoden ihr euch noch ansehen müsst.

Während Netflix an einer ersten Live-Action-Adaption von One Piece arbeitet. dürfen sich Fans derweil auf den neuen Kinofilm One Piece: Red freuen, der am 13. Oktober Premiere feiern wird. Hier gibt es den Trailer dazu:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen