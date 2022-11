In Naruto Shippuden gibt es immer wieder lästige Filler-Episoden, die einen den Anime-Alltag ziemlich schwer gestalten. Immer wenn es richtig zur Sache geht, werden erst einmal Rückblenden gezeigt, die das Geschehen besser einordnen sollen.

Aber sind wir mal ehrlich: in „Naruto Shippuden“ ist das besonders schlimm, da es immerhin die Hauptserie gibt, wo Naruto noch jung ist. Wenn ich mir vorab die Hauptserie ansehe und danach Shippuden, wird eigentlich alles so gut wie nochmal gezeigt. Und auch sonst stören die Rückblenden den actionreichen Filmfluss. Aber wer will das schon?

Am Ende kann das ganz schön nerven, weshalb wir uns hier auf alle einzelnen Folgen konzentrieren, die als Filler gelten und die du somit getrost überspringen kannst.

In der nachfolgenden Liste findest du also wirklich nur die Episoden, die du überspringen darfst – die demnach nichts zur Haupthandlung beizutragen haben. Du erkennst in Sekundenschnelle, wann die Filler-Folgen wieder enden.

So kannst du zum Beispiel bei „Naruto Shippuden“ auf Netflix ganz einfach zu der Folge springen, wo es weitergeht.

Welche Filler-Folgen kann ich skippen?

Welche Folgen werden als Filler-Episoden eingestuft? Die nachfolgenden Filler wurden in „Naruto Shippuden“ verbaut.

Folge Nr. Filler-Episode in Naruto Shippuden 57 Gefangen im ewigen Schlaf 58 Der einsame Mönch 59 Ein gefährlicher Weg 60 Allein im Fallen-Labyrinth 61 Küssen verboten 62 Die Sache mit dem Mops 63 Die zwei Könige 64 Das pechschwarze Signalfeuer 65 Die Versiegelung der Dunkelheit 66 Blitze über Konoha 67 Ein Himmelreich für einen Plan 68 Der Augenblick des Erwachens 69 Das Siegel wird gelöst 70 Eine Frage der Ehre 71 Feind verloren, Freund gewonnen 91 Im Dorf der heißen Quellen 92 Fliegen fangen leicht gemacht! 93 Die Verbindung der Gefühle 94 Orochimarus Pläne in Gefahr 95 Die beiden Glücksbringer 96 Der Nebel, der alle Spuren beseitigt 97 Das Labyrinth der verzerrten Reflexionen 98 Der Trick mit den Fledermäusen 99 Der unheimliche See 100 Mitten im Nebel 101 Auf eigene Faust! 102 Alte Mission, neue Ziele! 103 Der mit dem Herzen sieht 104 Der Aufbruch des Kristallverstecks 105 Die Versiegelungsbarriere kippt! 106 Rote Kamelien 107 Zwei im gleichen Boot! 108 Der Weg nach draußen, den es nicht gibt! 109 Kabutos geheimer Trick 110 Yuukimaru erfährt die Wahrheit 111 Der Kristall zerbricht 112 Ein Ort, an den man immer zurückkehren kann 144 Lady Hotaru und der rätselhafte Wanderer 145 Die Erbin des verbotenen Jutsus 146 Erbe in Gefahr! 147 Eine schwierige Verhandlung 148 Hotarus schwere Bürde 149 Eine trickreiche Täuschung 150 Aktivierung des verbotenen Jutsus 151 Ein Sensei für Lady Hotaru 170 Das Vermächtnis des vierten Hokage – Teil 1 171 Das Vermächtnis des vierten Hokage – Teil 2 176 Aller Anfang ist schwer 177 Irukas Prüfung 178 Irukas Entscheidung 179 Kakashi und das ungleiche Team 180 Gemeinsam für den Wiederaufbau 181 Das missglückte Duell 182 Alte Feinde, neue Freunde 183 Ein Nieser mit Folgen 184 Der geniale Erfinder 185 Eine tierische Mission 186 Eine blumige Mission 187 Gen-Jutsu für Anfänger – Teil 1 188 Gen-Jutsu für Anfänger – Teil 2 189 Mission auf vier Pfoten 190 Der ewige Genin 191 Kakashis Liebeslied 192 Nejis Abenteuer 193 Der versiegelte Geist 194 Eine innige Verbindung 195 Shikamaru, der große Taktiker 196 Eine hartnäckige Verehrerin 223 Der junge Mann und das Meer 224 Die Insel der heilenden Kräuter 225 Geisterschiff in Sicht! 226 Tauchgang wider Willen 227 Die Insel der vertrauten Geister 228 Kämpfe, Rock Lee, kämpfe! 229 Giftpilz an Bord 230 Der Aufstand der Schattendoppelgänger 231 Die Straße der Seeräuber 232 Mädelsabend 233 Naruto, der Betrüger 234 Eine Lektion fürs Leben 235 Eine Frau für Naruto 236 Freunde, auf die man sich verlassen kann 237 Lehrjahre sind keine Herrenjahre! 238 Sais freier Tag 239 Das legendäre Ino-Shika-Chou 240 Kibas Entscheidung 241 Der Besuch des ewigen Rivalen 242 Narutos Schwur 257 Die erste Lektion 258 Rivalen 259 Dunkle Gefühle 260 Trennung 271 Road to Sakura 279 Zetsus Falle 280 Die Ästhetik eines Künstlers 281 Die Armee der Mütter-Allianz 284 Helmspalter! Jinin Akebino 285 Die Shakuton-Anwenderin Pakura aus Sunagakure 286 Etwas Unersetzbares 287 Der Mann, der den Einsatz wert ist 288 Die Bedrohung: Das Duo Jinpachi-Kushimaru 289 Ameyuri Ringo und das Blitzschwert 290 Chikara – Episode 1 291 Chikara – Episode 2 292 Chikara – Episode 3 293 Chikara – Episode 4 294 Chikara – Episode 5 295 Chikara – Episode Finale 303 Geister der Vergangenheit 304 Das Höllentransfer-Jutsu 305 Die Rächer 306 Augen des Herzens 307 Verschwinden ins Mondlicht 308 Die Nacht des Sichelmondes 309 Die Rang-A-Mission: Wettkampf im Schloss 310 Fall der Burg 311 Prolog von „Road to Ninja“ 312 Der alte Mann und das Auge des Drachen 313 Regen, Schnee und vereinzelt Blitze 314 Trauriger Regen bei heiterem Himmel 315 Abschiedsschnee 316 Die Edo-Tensei-Allianz 317 Shino gegen Torune 318 Das Loch im Herzen: Der andere Jinchuuriki 319 Die Seele der Puppe 320 Lauf, Omoi 347 Schleichende Schatten 348 Neugeborene Akatsuki 349 Die Maske, die das Herz verbirgt 350 Der Tod von Minato 351 Hashiramas Zellen 352 Der abtrünnige Shinobi Orochimaru 353 Versuchskörper von Orochimaru 354 Jeder hat seinen Weg 355 Abgezielt auf das Sharingan 356 Shinobi aus Konoha 357 Ein Uchiha in der ANBU 358 Coup d’État 359 Die Nacht des Massakers 360 Tutoren-Jonin 361 Team 7 376 Extra-Edition – Die Mission, den Kyuubi zu stehlen 377 Extra-Edition – Naruto gegen Mecha-Naruto 388 Mein erster Freund 389 Die geliebte große Schwester 390 Hanabis Entscheidung 394 Die neuen Chunin-Prüfungen 395 Die Chunin-Prüfungen beginnen! 396 Drei Fragen 397 Zum Anführer geeignet 398 Am Vorabend der zweiten Runde 399 Überleben in der Teufelswüste 400 Als ein Tai-Jutsu-Anwender 401 Die den Gipfel erreicht haben 402 Flucht gegen Verfolgung 403 Ein starker Wille gibt niemals auf 404 Tentens Problem 405 Die beiden Eingeschlossenen 406 Mein Platz in dieser Welt 407 Der Yamanaka-Clan und das geheime Nin-Jutsu 408 Die verfluchte Puppe 409 Im Schatten der Beiden 410 Die Verschwörung ist in Gang gesetzt 411 Bijuu im Visier 412 Nejis Entscheidung 413 Hoffnung, die auf die Zukunft setzt 416 Die Entstehung des Teams Minato 417 Du bist meine Rückendeckung 422 Was weitergegeben wird 423 Narutos Rivale 427 In der Traumwelt 428 Ein Platz für Tenten 429 Killer B Rappuden – Die Himmelsschriftrolle 430 Killer B Rappuden – Die Erdschriftrolle 431 Noch einmal dieses Lächeln 432 Die Ninja-Niete 433 Antreten zur Such-Mission 434 Team Jiraiya 435 Prioritäten 436 Der maskierte Mann 437 Die versiegelte Kraft 438 Befehle oder Kameraden? 439 Das Kind aus der Prophezeiung 440 Der Vogel im Käfig 441 Rückkehr 442 Der eigene Weg 443 Der Kräfteunterschied 444 Der Abtrünnige 445 Die Verfolger 446 Der Zusammenstoß 447 Ein weiterer Mond 448 Kameraden 449 Die Shinobi versammeln sich 450 Rivalen 464 Ninshuu 465 Ashura und Indora 466 Die Reise der Prüfung 467 Ashuras Entschluss 468 Der Nachfolger 480 Naruto – Hinata 481 Sasuke – Sakura 482 Gaara – Shikamaru 483 Jiraiya – Kakashi