Das Angebot der Streamingdienste in Deutschland wächst unaufhörlich weiter: Neben Platzhirsch Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigt sich mit Paramount+ nun ein weiterer Anbieter aus den USA an. Zum Start am 8. Dezember werfen wir einen Blick auf das umfangreiche Film- und Serienangebot des neuen VoD-Dienstes am Markt.

Das traditionsreiche Filmstudio Hollywoods mit beliebten Franchises wie Star Trek oder Transformers möchte ähnlich wie Disney und Warner Bros. (mit HBO Max) den hart umkämpften und wachsenden Streamingmarkt mit eigenen Portalen weltweit erobern.

Wie und wo erhält man Paramount+ in Deutschland?

Paramount+ ist bereits seit geraumer Zeit in den USA erhältlich und seit wenigen Monaten auch weltweit zugänglich. In Deutschland haben sich gleich mehrere Partner für den neuen Streaminganbieter gefunden.

Auf den neuen Streamingdienst können deutsche Kunden entweder über eine eigene Website, über eine App auf mobilen Geräten sowie über den Fernseher via TV-Apps bei Apple, Amazon, Google und Samsung zugreifen – so wie es bereits für Netflix oder Disney+ möglich ist.

Was kostet Paramount+ in Deutschland?

Die monatlichen Kosten für Paramount+ belaufen sich auf 7,99 Euro, das Jahresabo schlägt mit 79,90 Euro für 12 Monate zu Buche.

Außerdem können künftige Paramount-Kunden den neuen Streamingdienst mit einem 7-Tage-Probe-Abo kostenlos ausprobieren.

Paramount+ kostenlos mit Sky Cinema-Abo

Kunden von Sky Deutschland erhalten ein exklusives Angebot, Paramount+ in Verbindung zum Sky Cinema Paket zu buchen. Demnach wird Paramount+ kostenlos für alle Sky Q Abo-Kunden mit Sky Cinema-Paket automatisch zur Verfügung stehen.

Für Sky Cinema Kunden ist Paramount+ automatisch über die Sky Q Plattform per App erreichbar. Alle anderen Sky Q-Kunden können Paramount+ kostenpflichtig (ab 7,99€ mtl.) zu Ihrem Sky-Abo über Mein Sky zubuchen.

So geht’s: Paramount+ bei Sky freischalten

Jeder Sky Cinema-Kunde muss sich hierfür bei Paramount+ registrieren

Für diese Registrierung benötigen Sky-Kunden einen Aktivierungscode , den man sich einfach über den Kundenbereich auf Sky.de sichern kann

, den man sich einfach über den Kundenbereich auf Sky.de sichern kann Vorregistrierung bei Sky ist bereits möglich: Der Kunde erhält am 8.12. garantiert seinen Aktivierungscode per E-Mail und kann direkt mit Paramount+ starten

Diese Filme und Serien gibt es bei Paramount+ in Deutschland

Paramount+ umfasst eine Fülle an Filmen, Serien und Shows der zum Konzern gehörigen Marken wie Showtime, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, Nickelodeon und CBS. Laut eigenen Angaben umfasst das Angebot allein in den USA bereits über 40.000 Titel und Episoden.

Besonderes Augenmerk liegt eindeutig auf dem eigenen Star Trek-Franchise. So dürfen sich Fans auf sämtliche Serien und Filme bis hin zu den neuesten Serien Star Trek: Strange New Worlds als Deutschlandpremiere freuen. Einzig Discovery und Picard sind hier noch nicht dabei, da die Rechte in Deutschland derzeit noch woanders liegen, wie etwa bei Amazon.

Hinzu kommt das in den USA gefeierte Yellowstone-Franchise mit dem Neo-Western mit Kevin Costner und der wachsenden Anzahl an Spin-offs. Auch der Serienhit des Jahres Halo kommt zu Paramount+, der zuvor schon bei Sky als Premiere gezeigt wurde.

Fans dürfen sich außerdem auf beliebte Film- und Serien-Franchises wie South Park, SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Transformers, Terminator bis hin zur Halloween-Horrorreihe und weiteren Franchises mit sämtlichen Staffeln und Filmen freuen.

Abgerundet wird das umfangreiche Angebot zum Launch mit zahlreichen Serien-Klassikern von Nickelodeon und der Jackass-Reihe von MTV.

Wird es monatlich neue Inhalte bei Paramount+ geben?

Definitiv ja! Wie die übrigen Streamingdienste auch wird Paramount+ jeden Monat in einer anschaulichen Übersicht die neuen Film- und Serien-Highlights vorstellen. Wir werden euch natürlich hier auf dem Laufenden halten.