Boruto: Part I des Animes endet bald, Part II folgt bald

In Boruto: Naruto Next Generations verfolgen wir nicht mehr die Abenteuer von Naruto, sondern von seinem Sohn Boruto. Doch wie die offizielle Seite von „Boruto: Naruto Next Generations“ bekannt gab, endet der Anime nach 293 Episoden am 26. März 2023. Das große Finale wird allerdings nicht das letzte Mal sein, dass wir Narutos Sohn in Aktion sehen.

Boruto: Part II ist schon bestätigt

Laut der verantwortlichen hat Part II des „Boruto“-Animes grünes Licht bekommen und befindet sich aktuell in der Produktion. Ein genaues Datum, wann Part II des Animes erscheinen soll, gibt es noch nicht.

Somit dauert es zwar einige Zeit, bis wir den zweiten Teil sehen können, aber zumindest wissen wir, dass Episode 293 nicht die letzte bleiben wird.

Es ist unklar, ob es Parallelen wie beim Naruto-Anime geben wird. Narutos Abenteuer wurden ebenfalls in zwei Teilen aufgeteilt, wobei es bei Naruto Shippuuden einen Zeitsprung gab.

„Boruto: Naruto Next Generations“ läuft seit April 2017 im japanischen Fernsehen. Hierzulande können wir den Anime auf dem Streamingdienst-Anbieter Crunchyroll mit deutschen Untertiteln sehen.

Eine weitere Möglichkeit, den Anime zu verfolgen, ist ProSieben MAXX. Hier laufen seit dem 1. Februar regelmäßig die neuen Folgen von „Boruto“.

Das passiert im letzten Arc

Was passiert aktuell in „Boruto“? Momentan befindet sich der Anime im 26. Arc, dem sogenannten „Code’s Assault“-Arc. Boruto hat Konohagakure vor Isshiki gerettet, doch der Shinobi Code, der das letzte Mitglied der Organisation Kara ist, will sich für dessen Vernichtung rächen und plant, einen Götterbaum zu erschaffen.

© 2016 Masashi Kishimoto, Ukyo Kodachi, Pierrot

Deshalb infiltriert Code Boros Sekte und öffnet dort ein Gefäß, in dem sich der Cyborg Ada befindet. Ada wurde von Amado erschaffen und wurde mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet. Sie ist ein Wesen, das die Fähigkeit besitzt, alles auf der Welt zu sehen, egal von welchem Ort aus. So hat sie auch von Isshikis Tod erfahren.