Crunchyroll streicht zahlreiche Stellen auch in Berlin

Ob die anhaltende Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg: Weltweit stöhnen Menschen über ansteigende Kosten, während Firmen und Unternehmen einen massiven Sparkurs fahren. Nun gesellt sich auch der beliebte, auf Anime spezialisierte, VoD-Anbieter Crunchyroll dazu. Nach Presseangaben plant der Streaminganbieter etwa 85 Mitarbeiter weltweit zu entlassen. Aktuell verzeichnet Crunchyroll rund 70 Millionen Abonnenten für Streaming- und VoD-Angebote.

Die betroffenen Personen bekamen laut internen Quelle bereits am 16. Februar ihre überraschende Kündigung per Mail von Crunchyroll-Präsident Rahul Purini zugestellt. Dabei sind Mitarbeiter aus den USA genauso wie in anderen Ländern bis hin zur deutschen Niederlassung in Berlin betroffen.

Die Kündigungswelle betrifft hauptsächlich den Bereich Marketing aber auch die technische Abteilungen des VoD-Anbieter. Gerüchten nach soll die Entscheidung aus der Chefetage nicht aufgrund von kostensparenden Maßnahme getroffen worden sein, vielmehr möchte sich das Unternehmen von „redundanten Stelleninhabern“ trennen, was das auch immer für die Betroffenen bedeuten wird.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

So fing alles an: Anime-Fans gründen vor 17 Jahren Crunchyroll

Crunchyroll ist ein US-Streaming– und VoD-Anbieter von Aniplex und Sony Pictures Entertainment mit Sitz in Kalifornien, der im Jahr 2006 von einer Gruppe Studenten der University of California in Berkeley und großen Anime-Fans gegründet wurde, um auf einer Internetplattform den Austausch von Videos und Fansubs zu ermöglichen. Recht schnell entwickelte sich das Konzept zu einer wachsenden und florierenden Geschäftsidee, die weltweit Anhänger findet.

Mit der Gründung des Unternehmens Crunchyroll Inc. zwei Jahre später konnten die Betreiber Lizenzen zu zahlreichen Anime, Manga sowie Serien und Filme erwerben, die bis heute erweitert werden. Anime-Fans haben die Möglichkeit auf über 800 Anime-Serien und -Filme und vieles mehr in unterschiedlichen Sprachen über die Streamingplattform zuzugreifen, die in über 200 Ländern zur Verfügung steht.

Weltweite Nachfrage nach Anime und Manga wächst

Während in jüngster Zeit neben Netflix auch Amazon Prime Video und sogar Disney+ das große Interesse der Kunden nach Anime erkannt haben und mit dem Kauf beliebter Titel bis hin zu Eigenproduktion von bekannten Künstlern ihren Content erweitern, sorgte Crunchyroll bis heute vielfach für die Erstausstrahlung japanischer Titel in Deutschland und darüber hinaus.

So gehört etwa seit 2020 auch das Angebot von Kazé Deutschland mit Kulttiteln wie One Piece zum Programm. Darüber hinaus verleiht Crunchyroll jedes Jahr den renommierten Anime Award für die beste Produktion des Jahres. Ein eigener Onlineshop mit DVDs, Blu-rays, Literatur und Merchandising-Produkten rundet das Angebot ab.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen