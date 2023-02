The Last of Us-Serie: Wer ist Perry in der Serie? Woher kennen wir den Schauspieler?

In der erfolgreichen HBO-Serie The Last of Us spielen bekannterweise auch einige der Originalbesetzung des gleichnamigen Spielehit von Naughty Dog mit. Die beiden Originaldarsteller Troy Baker und Ashely Johnson der Hauptfiguren Joel und Ellie hatte bereits ihren Auftritt – natürlich in anderen Rollen, da unsere beiden Helden in der Serie ja von Pedro Pascal und Bella Ramsey verkörpert werden.

Nun konnten TLOU-Fans eine weitere wichtige Figur aus den Games, beziehungsweise deren Darsteller in der Serie entdecken: Tommy-Darsteller Jeffrey Pierce gab in der HBO-Serie sein Debüt – jedoch nicht in seiner gewohnten Rolle als Joels Bruder.

Tommy in The Last of Us Part II © Naughty Dog

Jeffrey Pierce ist bereits zuvor als Schauspieler und Produzent tätig, weltweite Bekanntheit erlangte er jedoch durch seinen Part als Tommy in den Games The Last of Us und The Last of Us: Part II. Auch wirkte er als Synchronsprecher in Call of Duty: WWII mit.

Im TV war er zuvor in der gefeierten Serie „Justified“ mit Timothy Olyphant dabei, auch spielte er in weiteren Serien wie „Bosch“ oder „Stephen Kings Castle Rock“ mit.

Während in der TLOU-Serie Gabriel Luna den Part als Joels jüngeren Bruder Tommy einnimmt, ist Jeffrey Pierce vielmehr als Perry zu sehen, ein führendes Mitglied der Hunters in Kansas City, angeführt von der unbarmherzigen Kathleen (dargestellt von Melanie Lynskeys).

Perry und die Hunters

Joel und Ellie führt der Weg nach Wyoming zu seinem Bruder Tommy durch Kansas City (im TLOU-Spiel ist es Pittsburgh), wo sie in einen gefährlichen Hinterhalt geraten.

Dabei handelt es sich um die aus den Games bekannten „Hunters“, eine örtlich ansässige Gruppe von Überlebenden, die der Militär-Diktatur durch FEDRA ein brutales Ende gesetzt hat.

© HBO

Angeführt von der skrupellosen Kathleen, tötet die brutale Gruppierung jeden Eindringling und potenziellen Feind auf der Stelle, sollten sie sich ihnen nähern. Auch Joel und Ellie geraten in höchste Gefahr.

Wie es in der gefeierten „The Last of Us“-Serie weitergeht, könnt ihr jeden Montag morgens auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q – zeitgleich zur Weltpremiere in den USA sehen. Hier gibt es den Preview-Trailer zur nächsten Folge:

