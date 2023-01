The Last of Us: Wer ist Tommy in der Serie?

Die Pilotfolge der HBO-Version von The Last of Us ist nun seit einigen Tagen bei WOW und Sky Q verfügbar. Neben den Hauptdarstellern Bella Ramsey („Game of Thrones“) und Pedro Pascal („The Mandalorian“, ebenfalls GoT), tauchen in der Serie noch weitere bekannte Gesichter auf.

In der Serienadaption zu Naughty Dogs Action-Adventure übernimmt Gabriel Luna die Rolle von Joels Bruder Tommy. Doch woher kennen wir den Schauspieler?

Wer spielt Tommy in The Last of Us?

Den Texaner Gabriel Luna, kennen einige vielleicht schon als Ghost Rider aus Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.. Zu sehen war er auch als Terminator Rev-9 in „Terminator: Dark Fate“.

Gabriel Luna als Ghost Rider in „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“ © Marvel

Die Filmografie des Schauspielers ist bislang noch recht kurz. Sollte die Beliebtheit der Serie weiterhin ansteigen, könnte sich das auch positiv auf Lunas Karriere auswirken.

Wer Folge 1 von „The Last of Us“ noch nicht gesehen hat und sich nicht spoilern lassen will, sollte ab hier nicht weiterlesen.

The Last of Us, Episode 1: Auftritt Tommy

In der ersten Folge ist Tommy nur wenige Minuten zu sehen, doch bis zum Schluss präsent. Als die Welt noch in Ordnung zu sein scheint, taucht Tommy zum Frühstück bei seinem Bruder und dessen Tochter Sarah auf – nichts ahnend, dass die drei später an diesem Tag noch ums Überleben kämpfen müssen.

Auf der Flucht vor den Infizierten verschafft Tommy Joel und der verletzten Sarah etwas Zeit und kämpft sich allein durch das blutige Chaos in der Stadt. Als er zu den beiden aufschließt, rettet er Joel das Leben, während für Sarah leider jede Hilfe zu spät kommt.

The Last of Us: Wo ist Tommy?

Danach folgt ein Zeitsprung von 20 Jahren und Joel weiß nicht, wo sich Tommy aufhält. Im Laufe der Handlung erfahren wir, dass es scheinbar zum Zerwürfnis zwischen den Brüdern kam und Tommy Boston daraufhin verlassen hat.

Im Streitgespräch mit Marlene, der Anführerin der Firefly-Rebellen, wirft Joel ihr vor, seinen Bruder gegen ihn aufgestachelt zu haben. Was genau Tommy für die Fireflies macht und wo er sich befindet, ist weiterhin unklar. Trotz der Trennung sind er und Joel jedoch per Funk in Kontakt geblieben.

Da Joel seit drei Wochen nichts mehr von Tommy gehört hat, begibt er sich auf die Suche nach seinem Bruder. Wie einige Trailer bereits verraten, wird ein Wiedersehen der beiden stattfinden.

Es bleibt spannend, wie es mit Tommy weitergeht. Wann die nächste Folge von „The Last of Us“ kommt, könnt ihr inzwischen unserem Episoden-Guide entnehmen.