Zum Start der neuen HBO-Serie The Last of Us, die seit dem 16. Januar auch hierzulande über WOW und Sky Q zeitgleich zur US-Premiere abrufbar ist und bereits jetzt von Fans und Kritikern als die beste Videospiel-Adaption gefeiert wird, möchten wir euch die wichtigsten Hauptfiguren aus den Games von Naughty Dog und ihre Besetzung in der Serie vorstellen.

Dabei nimmt neben Joel und Ellie sowie Tess vor allem eine Person einen wichtigen Part in beiden Werken ein: Marlene. Wir sagen euch, wer sich hinter der Antagonistin verbirgt und was die Besetzung in der Serie mit der in den Games gemein hat.

The Last of Us: Marlene in den Games und der Serie

Die Figur der Marlene wird in der The Last of Us-Spielreihe im Original von Merle Dandridge verkörpert, die ihre Stimme der Anführerin der Fireflies leiht. In der HBO-Serie haben die Serienmacher Craig Mazin („Chernobyl“) und TLOU-Schöpfer Neil Druckmann von Naughty Dog großen Wert darauf gelegt, dass die Originalbesetzung der Games auch in der HBO-Serie mitspielen dürfen.

So könnt ihr endlich einmal das Vorbild der Spielfigur Marlene in der Serie sehen: Merle Dandridge ist eine amerikanische Schauspielerin, die vor allem aus der Serie „Sons of Anarchy“ bekannt sein dürfte. In Japan als Kind eines US-amerikanischen Militäroffizier und einer Japanerin geboren, hat sie recht früh ihre Berufung zur Schauspielerin entdeckt.

Im US-Fernsehen war sie etwa schon in Serienhits wie „NCIS“ oder „24“ zu sehen. Zudem ist sie im Bereich Videospiel, neben dem Part als Marlene in „The Last of Us“, auch als Alyx Vance im preisgekrönten Actionspiel „Half-Life 2“ bekannt.

Marlene in den TLOU-Games © Naughty Dog

Marlene in The Last of Us wird Anfangs als eine sehr gute Freundin von Ellies Mutter in die Story eingeführt, die Anna vor ihrem Tod das Versprechen in einem Brief gab, dass sie sich um das Mädchen kümmern werde. Nach dem Ausbruch der durch einen Pilz verursachten Seuche, die die Menschheit zu willenlosen Kreaturen macht, beauftragt Marlene Joel und Tess die junge Ellie in Sicherheit zu bringen.

Marlene selbst wird zur Anführerin der Rebelleneinheit Fireflies. Als Joel und Ellie es schließlich nach Salt Lake City geschafft haben, damit Ellies Immunität bei der Suche nach einem Heilmittel gegen den Cordyceps Pilz beitragen soll, treffen sie erneut auf Marlene.

Obwohl auch ihr Ellie viel bedeutet will Marlene diese im Rahmen einer Operation töten lassen, um mit Hilfe von Ellies Immunität der Menschheit ein Heilmittel zu bringen. Doch sie hat die Rechnung nicht mit Joel gemacht, der Ellie in letzter Sekunde retten kann und Marlene erschießt.

Weitere Originalbesetzung der Games in der TLOU-Serie dabei

Neben Merle Dandridge als Marlene sind auch die beiden Originalsprecher Troy Baker und Ashley Johnson als Joel und Ellie aus den Games in der Serienadaption dabei – jedoch in anderen Rollen, da ja bekannterweise Pedro Pascal und Bella Ramsey die beiden Hauptfiguren verkörpern.

Des Weiteren ist Jeffrey Pierce als die Stimme von Joels Bruder Tommy ebenso in einer anderen Rolle in der Serie dabei, während Gabriel Luna den Part von Tommy übernimmt. Was es sonst noch alles in der TLOU-Serie zu entdecken gibt, habe wir hier für euch zusammengestellt.

