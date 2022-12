The Last of Us: Serienmacher lobt Bella Ramseys Darstellung als Ellie in der HBO-Serie

In wenigen Wochen geht die mit Spannung erwartete The Last of Us-Serie nach dem gleichnamigen Spielehit von Naughty Dog an den Start. Die Hauptrollen des Survival-Horror-Action-Adventures übernehmen Bella Ramsey und Pedro Pascal als Ellie und Joel aus den Games, die sich auf eine beschwerliche und gefährliche Reise quer durch eine postapokalyptische USA aufmachen.

Serienmacher Craig Mazin äußerte sich jüngst in einem Interview zum Casting der jungen Elli-Darstellerin und hatte nur lobende und anerkennende Worte für Bella Ramsey:

„Die Suche nach Ellie hat länger gebraucht, weil es schwieriger ist, die Rolle zu besetzen. Wir haben aus über 100 Kandidaten den Part des 14-jährigen Mädchens gesucht, schließlich ist die Schauspielerei in so jungen Jahren eine unglaublich schwierige Sache. Es ist eine wirklich, wirklich schwierige Sache die Rolle brillant zu machen. Und Kinder haben noch nicht so viel Lebenserfahrung. Es ist schwer, Kinder zu finden, die das verkörpern können.

Als schließlich Bella Ramsey beim Casting für den Part vorsprach, hatte er Sorgen, ob auch Mitschöpfer Neil Druckmann die künftige Ellie-Darstellerin gefallen könnte:

„Ich hatte Panik, dass [Druckmann] sie nicht mögen würde und ich den Rest meines Lebens damit verbringen müsste, zu wissen, dass wir nicht die beste Ellie aller Zeiten haben können. Aber glücklicherweise hat er sie geliebt. Und wir hätten es nicht besser machen können. Sie ist einfach die bemerkenswerteste Darstellerin.“

Bella Ramsey: Von Westeros zu The Last of Us

Für Bella Ramsey ist es bereits die zweite große Serienproduktion, bei der die inzwischen erst 18-jährige Britin in einer Hauptrolle mitspielen darf. Zuvor wirkte sie von 2016 bis 2019 als Lady Lyanna Mormont in der erfolgreichen Fernsehserie Game of Thrones von HBO mit, dem US-Sender, der auch hinter der The Last of Us-Serie steht.

Entdeckt wurde die Jungdarstellerin nur ein Jahr zuvor als „Eine lausige Hexe“ in der britischen Kinderserie nach einer beliebten Buchreihe. Schon da wurde der damalige Kinderstar mit einem BAFTA-Award ausgezeichnet, weitere Preise für ihre Darstellung in der Erfolgsserie „Game of Thrones“ folgten.

Bella Ramsey in Game of Thrones. © HBO

Worum geht es in The Last of Us?

In „The Last of Us“ stellt Bella Ramsey die Protagonistin Ellie dar, ein junges Mädchen, dass als eine der wenigen Überlebenden nach einer durch einen Pilz ausgelösten Infektion der Krankheit strotzen kann, die die Befallenen zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater) macht, während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Ellie ist scheinbar immun gegen den Pilz und findet in dem Texaner Joel einen Wegbegleiter und Beschützer, der sie quer durch das verseuchte Land zu einer entfernt liegenden Forschungseinrichtung bringen soll, wo man mit Hilfe von Ellies Immunität ein Heilmittel entwickeln könnte. Unterwegs gibt es aber viele gefährliche Abenteuer zu bestehen, die auch einer jungen Schauspielerin einiges abverlangen.

Wann kommt The Last of Us-Serie nach Deutschland?

Sky veröffentlicht nur wenige Stunden später nach der US-Premiere in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 16. Januar die erste Folge von „The Last of Us“ bei WOW und Sky Go als Deutschlandpremiere. Die weiteren Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt.

Die ersten Trailer und Bilder versprechen jedenfalls schon jetzt, dass wir eine spannende Serie mit guten Schauspielern serviert bekommen.

