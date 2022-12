Anfang des Jahres dürfen wir uns endlich auf ein Wiedersehen mit Ellie und Joel aus The Last Of Us freuen: Sky Deutschland kündigt für Januar 2023 den Start der neuen HBO-Serie nach dem beliebten Survival-Horror-Action-Adventures an, nur wenige Stunden nach der Premiere in den USA.

Jetzt ist ein neuer Trailer erschienen, der mehr von der Handlung preisgibt – mit vielen Parallelen und Referenzen zu den beliebten PlayStation-Titeln von Naughty Dog. Gleichzeitig werden aber auch neue Figuren und Settings vorgestellt. Zudem dürfen sich Fans auf ein erstes Erscheinen der Mutanten Runner, Clicker, Stalker und sogar einen Bloater freuen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann kommt The Last of Us-Serie nach Deutschland?

Sky veröffentlicht nur wenige Stunden später nach der US-Premiere in der Nacht auf Montag, den 16. Januar die erste Staffel „The Last of Us“ mit allen 10 Episoden bei WOW und Sky Go als Deutschlandpremiere.

Erste Story-Details zur The Last of Us-Serie

Die Handlung orientiert sich zunächst an dem ersten Teil des Survival-Horror und spielt in der postapokalyptischen USA, in der vor 20 Jahren eine durch einen Pilz ausgelöste Infektion einen Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Die Pilzinfektion befällt das Gehirn seiner Opfer und verwandelt diese zu aggressiven Mutanten (genannt Runner, Stalker, Clicker und Bloater), während ihr Körper zunehmend zerfällt.

Zu den wenigen Überlebenden gehört die junge Ellie, die scheinbar immun gegen den Pilz ist. Gemeinsam mit dem Texaner Joel begeben sie sich auf eine gefährliche Reise quer durchs Land zu einer entfernt liegenden Forschungseinrichtung, die nach einem Gegenmittel für die Infektion sucht und mit Hilfe von Ellies Immunität ein Heilmittel entwickeln könnte.

Zunächst einmal müssen sich Ellie und Joel auf ihrem beschwerlichen Weg gegen zahlreiche Gefahren behaupten – dabei sind die Mutanten nicht die einzigen Gegenspieler der beiden. Das ist auch der Grund, weshalb die beiden Ellis besondere Eigenschaften vor anderen geheim halten.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Erste Besetzung mit beliebten Figuren aus den Games

„The Last of Us“ wird von Craig Mazin („Chernobyl“) gemeinsam mit Naughty Dog-Chef Neil Druckmann entwickelt. In den Hauptrollen sind neben unseren beiden Helden noch weitere bekannte Figuren aus den Games dabei:

Pedro Pascal als Joel

Bella Ramsey als Ellie

Gabriel Luna als Tommy

Anna Torv als Tess

Nico Parker als Sarah

Murray Bartlett als Frank

Nick Offerman als Bill

Melanie Lynskey als Kathleen

Storm Reid als Riley

Merle Dandridge als Marlene

Jeffrey Pierce als Perry

Lamar Johnson als Henry

Keivonn Woodard als Sam

Graham Greene als Marlon

Elaine Miles als Florence

Der Soundtrack der Serie liefert erneut Gustavo Santaolalla ab, der schon den Sound der Spielreihe verantwortlich zeichnet.

Zudem dürfen Ashley Johnson und Troy Baker als Original-Darsteller von Ellie und Joel in den Games in Gastrollen mitspielen. So wird etwa Ellies Mutter Anna, die im Spiel nur erwähnt aber nie gezeigt wurde, offenbar von Ashley Johnson dargestellt.

Das offizielle Plakat zur Serie ganz im Stil der Games ist auch schon da:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen