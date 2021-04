The Last of Us 2 ist Game of the Year 2020. © SIE/Naughty Dog

The Last of Us 2 ist Game of the Year 2020. © SIE/Naughty Dog

Naughty Dog scheint doch an einer Fortsetzung zur beliebten Spielreihe The Last of Us zu arbeiten. Zum Release von The Last of Us 2 im Sommer letzten Jahres hat Creative Director Neil Druckmann sich bereits offen für eine mögliche Fortsetzung des Action-Adventure ausgesprochen, damals wollte man erst noch die Reaktionen der Fans abwarten. Und auch wenn es über die Entwicklung der jungen Heldin Ellie viel zu diskutieren gab, so konnte das neue Spiel der Reihe optisch und inhaltlich überzeugen.

In einem jüngst gegebenen Interview bestätigt Neil Druckmann noch einmal die Pläne für einen dritten Teil. Er glaubt fest daran, eines Tages The Last of Us 3 vorstellen zu können. Wie ernst es ihm dabei ist, bekräftigt er jetzt noch einmal: Demnach gibt es wohl schon erste Plot-Ideen für den 3. Teil der Reihe. Gleichzeitig stellt er aber auch klar, dass er genaue Vorstellungen davon hat, wie das nächste Spiel der Reihe auf keinen Fall aussehen soll:

„Ich weiß nicht, wie viel ich verraten möchte … (Mitautor) Halley Gross und ich haben einen Entwurf für eine Geschichte geschrieben – die wir nicht machen werden. Aber ich hoffe, dass sie eines Tages das Licht der Welt erblicken wird – die ein wenig erforscht, was nach diesem Spiel passiert. Wir werden sehen.“

Während bereits innerhalb des kreativen Teams im Hause darüber diskutiert wird, wie die Geschichte um Ellie fortgesetzt werden kann, gibt Druckmann aber auch zu bedenken, wie lange die Entwicklung für so ein Games dauert und man nichts überstürzen möchte. Nach dem Überraschungshit „The Last of Us“ bis zur Veröffentlichung des Sequels habe es allein sieben Jahre gebraucht:

„Ich möchte sicherstellen, dass wir von der Idee für einen 3. Teil begeistert sind und es sich herausfordernd anfühlt. Wir hatten jetzt zwei Spiele, von denen ich glaube, dass sie etwas Einzigartiges sind und eine sehr persönliche Geschichte dieser Charaktere erzählen. Beim ersten Spiel hat man alle Freiheiten, es gibt es kein Muster wie etwa bei einem Franchise. Bei zwei Spielen entsteht jedoch ein Muster – und jetzt habe ich das Gefühl, dass es einige strukturelle und thematische Themen gibt, an die wir uns halten sollten, wenn wir ein drittes Spiel machen.“

Derzeit sieht es so aus, dass Naughty Dog nach Ideen sucht, welches große Projekt man als nächstes angehen möchte. Ob es sich dabei tatsächlich um „The Last of Us 3“ handeln wird oder vielleicht doch ein neues Game der Uncharted-Reihe, wird sich zeigen. Vor einem Jahr schon erklärte Druckmann, dass man sich Zeit nehmen möchte, um die richtige Idee zu entwickeln, schließlich sei es eine enorme Verpflichtung mit Geld, Zeit, Leidenschaft und Talent, die damit verbunden sind: „Letzten Endes gewinnt die bessere Idee.“

„The Last of Us 2” ist am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erschienen. Unseren Test zum Spiel findet ihr hier. Während derzeit an einer Version für die PS5 gearbeitet wird, nehmen die Pläne für eine TV-Serie bei HBO Formen an. Die „The Last of Us”-Serie soll inhaltlich beide Teile abdecken. Für die Hauptrollen sind bereits Bella Ramsey (Ellie) und Pedro Pascal (Joel) gefunden.

