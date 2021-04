Sony hat anscheinen große Pläne für die Zukunft der Uncharted-Reihe. Angeblich beauftragte Sony das Days Gone-Studio Sony Bend mit der Entwicklung eines neuen Uncharted-Teils. Allerdings wollte das Team aus Oregon nicht und nun wird das Projekt wohl bei Naughty Dog fortgeführt.

Bericht: Neues Uncharted sollte bei Sony Bend entstehen, aber sie wollten nicht

Wie der bekannte Branchen-Insider Jason Schreier in einem Bloomberg-Bericht unter Berufung auf vertraute Quellen vermeldet, will Sony die immens beliebte und erfolgreiche „Uncharted“-Reihe mit einem neuen Ableger weiterführen. Anfangs wurde das „Days Gone“-Studio Sony Bend beauftragt, unter der Aufsicht von Naughty Dog ein neues Uncharted zu entwickeln.

Aus Angst, durch eine Übernahme zu einem „Naughty Dog North“ zu werden, bat Sony Bend darum, von dem Uncharted-Projekt abgezogen zu werden. Nun arbeitet Sony Bend an einem anderen Projekt.

Es gibt Pläne für ein neues Uncharted laut Jason Schreier! © Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Jetzt macht’s wohl Naughty Dog

Die ersten Pläne für das neue „Uncharted“-Spiel wurden bereits zu Papier gebracht, wie Jason Schreier berichtet, und jetzt kümmert sich wohl Naughty Dog selbst um das Projekt – wobei er nicht versichern kann, ob es wirklich noch lebt. Daher sind diese Informationen bislang als Gerücht zu verstehen.

Das Studio aus dem kalifornischen Santa Monica arbeitet laut Schreier zudem an einem Remake zum ersten The Last of Us für PS5.

Bericht: Naughty Dog arbeitet an The Last of Us-Remake für PS5

Was uns in einem neuen Uncharted erwarten könnte

Die „Uncharted“-Hauptreihe ist mit dem vierten Teil eigentlich abgeschlossen. Nathan Drake hat sich darin schon der Schatzsucherei verabschiedet. Ein neues „Uncharted“ muss allerdings nicht mit Nathan Drake als Protagonist stattfinden – das hat bereits das Spin-off The Lost Legacy im Jahr 2017 vorgemacht.

Wir könnten also wieder eine Geschichte aus dem Blickwinkel anderer Personen wie Chloe Frazer oder Nadine Ross erleben oder in einem Uncharted 5 diesmal in die Rolle von Nathans Tochter Cassie schlüpfen, die bestimmt den Entdeckungsdrang von ihrem Vater geerbt hat.

Andererseits könnte uns auch eine Geschichte erwarten, die vor „Uncharted 4“ spielt und uns damit ein neues Abenteuer rund um Nathan Drake beschert. Es gibt schließlich schon andere Spin-offs mit Nathan Drake wie „Uncharted: Golden Abyss“.