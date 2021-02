The Last of Us-Serie: Darsteller für Joel und Ellie stehen fest und es sind beides GoT-Stars

Die HBO-Serie zu The Last of Us nimmt offenbar Formen an, denn die Darsteller der beiden Hauptfiguren Ellie und Joel stehen fest! Wie nun bestätigt ist, werden zwei Schauspieler, die beiden Charaktere verkörpern, die den meisten bereits aus Game of Thrones und The Mandalorian bekannt sein sollten.

The Last of Us-Serie: Wer sind die Darsteller von Ellie und Joel?

Wie unter anderem Hollywood Reporter und Deadline meldeten, sind die beiden Hauptfiguren der Videospiel-Verfilmung nun besetzt und bereits echte Bekanntheiten in der HBO-Serienwelt.

The Last of Us-Serie soll Geschehnisse nicht rückgängig machen

Wer spielt Ellie?

Die 14-jährige Ellie wird in der HBO-Show von Bella Ramsey dargestellt. GoT-Fans sollten sie bereits als Lyanna Mormont aus „Game of Thrones“ kennen. Lyanna war eine wichtige Verbündete der Starks. Sie half im später en Verlauf bei der Abwehr der Weißen Wanderer und des Nachtkönigs. Diese ausdrucksstarke Rolle hat die 17-jährige Schauspielerin bekannt gemacht und ihr nun zur Besetzung der Ellie verholfen.

In der The Last of Us-Serie wird Ramsey fortan die Rolle der Ellie übernehmen. © HBO

Wer spielt Joel?

Ziehvater Joel wird von niemand anderem als Pedro Pascal verkörpert, den die meisten wohl aktuell als den helmtragenden Protagonisten aus „The Mandalorian“ kennen sollten. Doch Pascal ist nicht erst durch Disney Plus berühmt geworden. Seine Geschichte beginnt ebenfalls als „Game of Thrones“-Darsteller. In der Fantasy-Serie hatte er die Rolle des Oberyn Martell inne.

Nach dem Mandalorianer und GoTs Martell schlüpft Pascal nun in die Rolle des Joel. © HBO

Worum geht es in der Serie zu The Last of Us?

Die Geschichte der Show spielt 20 Jahre nach der Postapokalypse, die durch einen heimtückischen Pilz ausgelöst wurde und die Welt in einen von Zombies übersäten, zerstörten Ort der Trostlosigkeit verwandelt hat. Trotz des weltlichen Chaos dreht sich in der Story vieles um die Beziehung zwischen Schmuggler Joel und der 14-jährigen Ellie, die sich als immun gegen den Pilz erweist und sich damit als möglicher Schlüssel zur Heilung erweist. Es beginnt eine Reise voller Emotionen, Hass, Lichtblicke und Hoffnung.

The Last of Us-Serie bekommt plötzlich neuen Regisseur

Die Serie basiert dabei auf der Videospielreihe von Naughty Dog, die im letzten Jahr um The Last of Us 2 erweitert wurde. Im Sinne der Authentizität ist an der Serie deshalb auch Naughty Dog selbst samt TLOU-Creative Director Neil Druckmann aktiv an der Produktion beteiligt. Der zeigt sich außerordentlich begeistert über Bella Ramsey als Cast-Zugang:

We're absolutely thrilled to have Bella join the TLoU family! https://t.co/4v9TbLhcMr — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Craig Mazin, der für seine Schöpfung von „Chernobyl“ bekannt ist, wird hierfür das Drehbuch schreiben. Kantemir Balagov wird als Regisseur für die Pilotfolge der Show zuständig sein. Ein Release-Termin für die erste Staffel existiert noch nicht.