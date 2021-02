The Last of Us 2: Wir verlosen ein fettes Merchandise-Paket inklusive ausverkaufter Collector’s Edition!

The Last of Us 2

© SIE/PlayCentral

News & Videos zu The Last of Us 2

The Last of Us 2 kurzzeitig zum Tiefpreis erhältlich: Alle teilnehmenden Händler

The Last of Us 2: Ellie besitzt eine irre Fähigkeit und fast jeder hat’s übersehen

The Last of Us 2 räumt bei den The Game Awards ab und wird GOTY

The Last of Us 2: Neuer Trailer stellt die Geschichte von Abby vor

The Last of Us 2 unterstützt auf PS5 den DualSense-Controller, aber was genau?

The Last of Us 2-Director deutet wohl Multiplayer-Ankündigung an