Möchtet ihr das Action-Adventure The Last of Us 2 auf der PS5 spielen? Dann genießt ihr sogar schon das haptische Feedback des DualSense-Controllers. Hier PS5 vorbestellen (Saturn) Hier PS5 vorbestellen (MediaM) Hier PS5 vorbestellen (Otto.de) Hier PS5 vorbestellen (Amazon) Sony veröffentlicht derzeit einige Updates für PS4-Spiele, um die Kompatibilität zur PS5 zu gewährleisten. Manche der Titel profitieren dann von Funktionen der Next-Gen-Konsole wie besserer Performance oder schnelleren Ladezeiten. Naughty Dogs „The Last of Us 2“ bietet hier sogar eine Besonderheit: Es unterstützt den DualSense-Controller. Spielt The Last of Us 2 auf der PS5 mit haptischem Feedback Wie GamesRadar berichtet, spürt ihr in „The Last of Us 2“ beispielsweise beim Schießen mit dem Bogen die Spannung der Sehne über die adaptiven Trigger. Außerdem übermittelt der Controller spürbar abgefeuert Schüsse auf Gegner. Startet ihr den Motor eines Boots, dann vibriert der DualSense-Controller. Darüber hinaus bekommt ihr haptisches Feedback, wenn ihr gegen Hindernisse stoßt oder um Ecken lauft. © SIE/Naughty Dog Das ist aber noch nicht alles. Denn der Controller leuchtet grün, um die Atmosphäre des Ladebildschirms widerzuspiegeln. Wie genau sich das auf das Spiel auswirkt und ob es dem Gameplay zuträglich ist, könnt ihr ab dem 19. November 2020 selbst herausfinden, wenn die PS5 erscheint und ihr über sie „The Last of Us 2“ spielt. Ob eine spezielle PS5-Version des Spiels kommt, ist momentan noch nicht klar. Wir halten euch auf PlayCentral.de auf dem Laufenden. * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

