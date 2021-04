The Last of Us 2: Beeindruckende Details, die erst im Fotomodus sichtbar werden

The Last of Us 2

© SIE/Naughty Dog

Das Action-Adventure The Last of Us 2 von Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog verfügt unbestreitbar über eine Menge Liebe zum Detail. Beispielsweise kann Ellie Munition eines gerade erledigten Gegners direkt aus der Luft fangen, wenn schnell genug die richtige Taste gedrückt wird. Den entsprechenden Clip haben wir euch in diesem Beitrag eingebunden. PS5 jetzt hier kaufen (Saturn) PS5 jetzt hier kaufen (MediaM) PS5 jetzt hier kaufen (Otto.de) PS5 jetzt hier kaufen (Amazon) So detailliert ist The Last of Us 2 Wie viel Mühe sich die Entwickler gegeben haben, um die Spielwelt sowie die Personen in dem Titel möglichst realistisch wirken zu lassen, demonstriert ein Video von dem YouTuber Speclizer, in dem auf die zahlreichen Details eingegangen wird, die ohne die Zoom-Option im Fotomodus wohl kaum einem aufgefallen wären. Verstecke Splatter-Animationen zu Beginn des Spiels

Tommys rechtes Auge nachdem er angeschossen wurde ist blind

Ellie verfügt über Fingerabdrücke

Auf der PS Vita einer Frau, die Ellie im Spiel tötet, steht „You’re dead“

Verstecktes Dashboard der PS Vita wird im Fotomodus sichtbar

Kaulquappen schwimmen in einem Whirlpool, nur dank Fotomodus zu erkennen

Geschosse bewegen sich tatsächlich durch die Luft und können im Fotomodus beobachtet werden

Ellie transportiert in ihrem Rucksack wirklich Gegenstände, die sie durch eine Tasche mit Reizverschluss hineinsteckt oder herausholt

Tommys Modell existiert in der Sniper-Szene tatsächlich

Gegnern können mit einer Nahkampfwaffe die Zähne ausgeschlagen werden

Ellie betätigt den Abzug der Pistole auch ohne Munition Sind euch in „The Last of Us 2" noch weitere Details aufgefallen, die leicht zu übersehen sind und euch fasziniert oder überrascht haben? Schreibt uns gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

